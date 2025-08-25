lunes 25 de agosto de 2025

25 de agosto de 2025 - 10:57
Ruta Nacional 52

Corte total en la Ruta 52 por un choque de camiones

El accidente involucró a dos camiones paraguayos, uno de los cuales perdió su acoplado, que terminó volcado sobre la ruta 52, camino a Chile.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Choque de camiones (1)

Un grave accidente vial alteró el tránsito este jueves en la Ruta Nacional 52, donde se registran cortes totales momentáneos. Según informaron fuentes policiales y de tránsito, dos camiones de nacionalidad paraguaya colisionaron, provocando que uno de los vehículos perdiera el acoplado, el cual quedó volcado sobre la calzada.

El hecho ocurrió en horas de la mañana y generó una interrupción del flujo vehicular.

Trabajo de los equipos de emergencia

Personal policial, de bomberos y de la Dirección de Tránsito se desplazó hasta el lugar del accidente para asegurar la zona, asistir a los involucrados y coordinar el despeje de la ruta. Hasta el momento no se reportaron personas heridas de gravedad, aunque se realizan las verificaciones correspondientes para descartar lesiones menores.

Se informó que el tránsito se mantiene interrumpido de manera parcial, mientras se realiza el retiro del acoplado y se limpia la calzada. Los conductores fueron alertados para transitar con extrema precaución o buscar rutas alternativas hasta que se restablezca la circulación total.

