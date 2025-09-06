sábado 06 de septiembre de 2025

6 de septiembre de 2025 - 18:02
Operativo.

Secuestro de casi 500 kg de cocaína en La Quiaca fue validado legalmente

El MPA de Jujuy logró validar el secuestro de casi 500 kg de cocaína en La Quiaca, destacando su rol clave en la lucha contra el narcotráfico.

Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
La Justicia Federal validó el operativo en La Quiaca

La Justicia Federal validó el operativo en La Quiaca

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy jugó un papel importante en este operativo, que comenzó tras recibir una denuncia anónima. Así, se detuvo a un camionero que transportaba 228 kilos de cocaína, y al día siguiente se allanó un galpón donde se encontraron otros 250 kilos de la droga.

Aunque al principio una jueza federal había anulado el procedimiento por considerar que el caso era competencia federal, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta revocó esa decisión y confirmó que el operativo realizado por la justicia provincial fue legal. Los jueces enfatizaron que estas acciones son necesarias para proteger a la sociedad del narcotráfico y cumplir con compromisos internacionales.

El fallo apoyó el trabajo estratégico del MPA provincial en la lucha contra el narcotráfico en esta zona de frontera. La investigación estuvo a cargo del fiscal Alberto Mendivil, quien coordinó a un equipo que contó con la ayuda de la Brigada de Narcotráfico de La Quiaca, la Regional 5, la Seccional 17 y la Delegación de Aduana, que aportó equipos como scanners para el procedimiento.

MENDIVIL

Cómo se realizó el operativo

La acción policial y judicial tuvo lugar en la ciudad de La Quiaca, el pasado 20 de junio, alrededor de las 22:30 horas, y contó con la coordinación del Ministerio Público de la Acusación, representado por el fiscal Alberto Mendivil, junto a la brigada de Narcotráfico local, la Regional 3, la Seccional 17 y la colaboración técnica de la Delegación de Aduana de La Quiaca, que aportó scaners y otros dispositivos clave para la inspección.

Camión sospechoso

El operativo comenzó tras un seguimiento exhaustivo a un camión sospechoso que circulaba por la zona. Los investigadores detectaron que el vehículo contaba con un tanque de combustible especialmente adaptado para el transporte clandestino de estupefacientes. La inspección minuciosa permitió el hallazgo de 228 kilos con 728 gramos de una sustancia prohibida oculta en el interior del tanque.

La Quiaca
El hecho tuvo lugar en la ciudad de La Quiaca.

El hecho tuvo lugar en la ciudad de La Quiaca.

