martes 16 de septiembre de 2025

16 de septiembre de 2025 - 10:50
Educación.

Sin clases en diferentes niveles este miércoles 17 de septiembre: los motivos

Este miércoles 17 de septiembre no tendrán clases los alumnos del Nivel Secundario, Terciario y Universitarios de Jujuy. Conocé los motivos.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
aulas vacias clases.jpg

Confirmaron que este miércoles 17 de septiembre no habrá clases en el Nivel Secundario, Terciario y Universitario en la provincia de Jujuy. Los motivos están vinculados con los festejos por el Día del Profesor.

Los motivos por los que no hay clases este miércoles 17 de septiembre

En conmemoración del Día del Profesor, este miércoles 17 de septiembre no se dictarán clases en Nivel Secundario, Nivel Terciario y Universitario de la provincia de Jujuy.

Esto se debe a las celebraciones por el Día del Profesor, en homenaje a José Manuel Estrada, educador, escritor, político e intelectual argentino que falleció en esa fecha en 1894.

Cabe destacar que los actos centrales en las distintas instituciones se desarrollarán en la jornada de este martes.

unju aulas vacias.jpg

Por qué se conmemora el Día del Profesor

El 17 de septiembre se conmemora en Argentina el Día del Profesor en homenaje a José Manuel Estrada, un intelectual, escritor y docente cuya vida estuvo marcada por la defensa de la educación y el compromiso con la formación de las nuevas generaciones. La jornada reconoce no solo su figura histórica, sino también el rol esencial que cumplen los profesores en la construcción de una sociedad más libre y crítica.

Estrada nació en Buenos Aires el 13 de julio de 1842 y desde muy joven mostró una vocación profunda por el estudio y la enseñanza. Fue un brillante profesor, publicista y orador, que además de ejercer la docencia escribió obras que dejaron una huella en la historia intelectual del país.

Entre sus títulos más destacados se encuentran "El catolicismo y la democracia" (1862) y "Ensayo histórico sobre la revolución de los comuneros del Paraguay en el siglo XVIII" (1865), textos que reflejan su visión crítica y su preocupación por el rumbo político y cultural de la región. Sus escritos sirvieron de referencia para debates sobre educación, política y valores cívicos, consolidando su influencia como pensador de su tiempo.

image

Estrada también tuvo un rol activo en la vida pública: fue diputado nacional por la Unión Católica, rector del Colegio Nacional de Buenos Aires y profesor de Instrucción Cívica en esa institución. Su pensamiento se inscribió en el marco del catolicismo, pero con un fuerte énfasis en la educación como herramienta de libertad y de construcción social.

El 17 de septiembre de 1894, Estrada falleció en Asunción del Paraguay, a los 52 años. La relevancia de su figura quedó reflejada en el homenaje que recibió tras su muerte: fue velado en la Catedral Metropolitana con honores equivalentes a los de un general de división, y sus restos descansan en el cementerio de la Recoleta.

