¿Cuándo terminan las clases en Jujuy en 2025?

El Ministerio de Educación de Jujuy confirmó que el ciclo lectivo 2025 finalizará el viernes 12 de diciembre en todos los niveles educativos. De esta manera, se garantiza el cumplimiento de los 190 días de clases obligatorios establecidos por el Consejo Federal de Educación.
Las clases comenzaron el 24 de febrero, mientras que directivos y docentes iniciaron actividades el 17 de febrero con la primera Jornada Institucional.
El calendario incluyó también el receso invernal, que se desarrolló entre el 14 y el 25 de julio, y cinco jornadas institucionales distribuidas a lo largo del año.
Además, se programaron distintas instancias de exámenes y evaluaciones de materias pendientes, que en algunos casos implicaron suspensión de clases, como las previstas en agosto y octubre.
Finalmente, del 15 al 19 de diciembre se llevará adelante el período de acompañamiento y fortalecimiento de saberes, destinado a reforzar aprendizajes antes del cierre administrativo del año escolar.
Con este cronograma, Jujuy asegura el cumplimiento de las metas fijadas a nivel nacional, priorizando la continuidad pedagógica y la organización del ciclo lectivo.
Llega el fin de las vacaciones de invierno 2025.
En Jujuy, las clases iniciaron el 24 de febrero y terminarán el 12 de diciembre de diciembre de 2025, según confirmó el Ministerio de Educación provincial.
Fechas de Exámenes
– 18 al 21 de febrero: Evaluación de materias pendientes.
– 7 al 9 de abril: Exámenes extraordinarios para egresados.
– 12 y 13 de agosto: Evaluación de materias pendientes (con suspensión de clases).
– 13 y 14 de octubre: Evaluación de materias pendientes (con suspensión de clases).
– 15 al 19 de diciembre: Acompañamiento y fortalecimiento de saberes.
Jornadas Institucionales
– 17 de febrero: Primera jornada para directivos y docentes.
– 30 de abril: Segunda jornada para directivos y docentes.
– 25 de junio: Tercera jornada para directivos y docentes.
-27 de agosto: Cuarta jornada para directivos y docentes.
-5 de noviembre: Quinta jornada para directivos y docentes.
fne ciudad cultural drone
La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes
- Sábado 13 de septiembre – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural.
- Domingo 14 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Capital - Ciudad Cultural
- Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.
- Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.
- Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.
- Sábado 20 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
- Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.
- Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.
- Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.
- Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.
- Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.
- Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural.
- Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural
- Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
- Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.
- Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.