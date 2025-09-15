¿Cuándo terminan las clases en Jujuy en 2025?

Analizan incorporar la enseñanza de IA y educación financiera en las escuelas (Foto ilustrativa)

El Ministerio de Educación de Jujuy confirmó que el ciclo lectivo 2025 finalizará el viernes 12 de diciembre en todos los niveles educativos. De esta manera, se garantiza el cumplimiento de los 190 días de clases obligatorios establecidos por el Consejo Federal de Educación.

Atención. ¿Llegan las lluvias a Jujuy?: así va a estar el clima durante esta semana

Educación. Este jueves no hay clases en las escuelas de Jujuy: los detalles

Las clases comenzaron el 24 de febrero, mientras que directivos y docentes iniciaron actividades el 17 de febrero con la primera Jornada Institucional.

El calendario incluyó también el receso invernal, que se desarrolló entre el 14 y el 25 de julio , y cinco jornadas institucionales distribuidas a lo largo del año.

Además, se programaron distintas instancias de exámenes y evaluaciones de materias pendientes , que en algunos casos implicaron suspensión de clases, como las previstas en agosto y octubre.

Finalmente, del 15 al 19 de diciembre se llevará adelante el período de acompañamiento y fortalecimiento de saberes, destinado a reforzar aprendizajes antes del cierre administrativo del año escolar.

Con este cronograma, Jujuy asegura el cumplimiento de las metas fijadas a nivel nacional, priorizando la continuidad pedagógica y la organización del ciclo lectivo.

Llega el fin de las vacaciones de invierno 2025. En Jujuy, las clases iniciaron el 24 de febrero y terminarán el 12 de diciembre de diciembre de 2025, según confirmó el Ministerio de Educación provincial.

Fechas de Exámenes

– 18 al 21 de febrero: Evaluación de materias pendientes.

– 7 al 9 de abril: Exámenes extraordinarios para egresados.

– 12 y 13 de agosto: Evaluación de materias pendientes (con suspensión de clases).

– 13 y 14 de octubre: Evaluación de materias pendientes (con suspensión de clases).

– 15 al 19 de diciembre: Acompañamiento y fortalecimiento de saberes.

Jornadas Institucionales

– 17 de febrero: Primera jornada para directivos y docentes.

– 30 de abril: Segunda jornada para directivos y docentes.

– 25 de junio: Tercera jornada para directivos y docentes.

-27 de agosto: Cuarta jornada para directivos y docentes.

-5 de noviembre: Quinta jornada para directivos y docentes.

fne ciudad cultural drone

La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes