lunes 15 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de septiembre de 2025 - 09:09
Educación.

¿Cuándo terminan las clases en Jujuy en 2025?

En Jujuy, las clases iniciaron el 24 de febrero y terminarán el 12 de diciembre de diciembre de 2025, según confirmó el Ministerio de Educación provincial.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Analizan incorporar la enseñanza de IA y educación financiera en las escuelas (Foto ilustrativa)

Analizan incorporar la enseñanza de IA y educación financiera en las escuelas (Foto ilustrativa)

Lee además
Sin clases en Jujuy el jueves.
Educación.

Este jueves no hay clases en las escuelas de Jujuy: los detalles
¿Llegan las lluvias a Jujuy?: así va a estar el clima durante esta semana
Atención.

¿Llegan las lluvias a Jujuy?: así va a estar el clima durante esta semana

Las clases comenzaron el 24 de febrero, mientras que directivos y docentes iniciaron actividades el 17 de febrero con la primera Jornada Institucional.

El calendario incluyó también el receso invernal, que se desarrolló entre el 14 y el 25 de julio, y cinco jornadas institucionales distribuidas a lo largo del año.

Además, se programaron distintas instancias de exámenes y evaluaciones de materias pendientes, que en algunos casos implicaron suspensión de clases, como las previstas en agosto y octubre.

Finalmente, del 15 al 19 de diciembre se llevará adelante el período de acompañamiento y fortalecimiento de saberes, destinado a reforzar aprendizajes antes del cierre administrativo del año escolar.

Con este cronograma, Jujuy asegura el cumplimiento de las metas fijadas a nivel nacional, priorizando la continuidad pedagógica y la organización del ciclo lectivo.

Llega el fin de las vacaciones de invierno 2025.
En Jujuy, las clases iniciaron el 24 de febrero y terminarán el 12 de diciembre de diciembre de 2025, según confirmó el Ministerio de Educación provincial.

En Jujuy, las clases iniciaron el 24 de febrero y terminarán el 12 de diciembre de diciembre de 2025, según confirmó el Ministerio de Educación provincial.

Fechas de Exámenes

– 18 al 21 de febrero: Evaluación de materias pendientes.

– 7 al 9 de abril: Exámenes extraordinarios para egresados.

– 12 y 13 de agosto: Evaluación de materias pendientes (con suspensión de clases).

13 y 14 de octubre: Evaluación de materias pendientes (con suspensión de clases).

– 15 al 19 de diciembre: Acompañamiento y fortalecimiento de saberes.

Jornadas Institucionales

– 17 de febrero: Primera jornada para directivos y docentes.

– 30 de abril: Segunda jornada para directivos y docentes.

– 25 de junio: Tercera jornada para directivos y docentes.

-27 de agosto: Cuarta jornada para directivos y docentes.

-5 de noviembre: Quinta jornada para directivos y docentes.

fne ciudad cultural drone

La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

  • Sábado 13 de septiembre – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural.
  • Domingo 14 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Capital - Ciudad Cultural
  • Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.
  • Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.
  • Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.
  • Sábado 20 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.
  • Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.
  • Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.
  • Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural.
  • Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural
  • Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.
  • Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Este jueves no hay clases en las escuelas de Jujuy: los detalles

¿Llegan las lluvias a Jujuy?: así va a estar el clima durante esta semana

Hablemos del Presupuesto

Así están las rutas este lunes 15 de septiembre: cortes, desvíos y choques

FNE 2025: "Amo la Fiesta de los Estudiantes", dijo Victoria Zamar

Lo que se lee ahora
Algunas reinas capitales de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. video
Jujuy.

Cómo quedó el ranking de colegios con más reinas capitales en la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Por  Federico Franco

Las más leídas

FNE 2025: conocé a las candidatas para la Elección Capital de esta noche video
Jujuy.

FNE 2025: conocé a las candidatas para la Elección Capital de esta noche

Todas las elegidas en la Elección Capital
Ciudad Cultural.

María Victoria Zamar del Colegio Santa Bárbara, es la nueva Representante de Capital

Algunas reinas capitales de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
Ranking.

El ranking de colegios con más reinas capitales en la Fiesta Nacional de los Estudiantes

ANMAT prohíbe la venta de un queso cremoso por falta de controles sanitarios ¿Cuál es?
Salud.

ANMAT prohíbe la venta de un queso cremoso por falta de controles sanitarios ¿Cuál es?

El nuevo parte médico de Thiago Medina que sigue en estado crítico
Salud.

El nuevo parte médico de Thiago Medina que sigue en estado crítico

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel