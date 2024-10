Se conocieron las desprolijidades de García Moritán en su relación con Pampita

En primer lugar, fue Pepe Ochoa quien afirmó que el exfuncionario estaba al tanto de la relación que Carolina estaba manteniendo con lo que se considera su nuevo interés amoroso . “Él sabía que ella estaba de novia, pero todo el entorno de García Moritán se encargó de contarle a todos los periodistas que Roberto no sabía nada, que salió feliz de la clínica adventista ”, aseveró.

“Yo creo que el entorno de Moritán, como hizo la mamá cuando dio la nota a A la tarde donde dijo que tenía a Pampita grabada… No sabemos si es verdad y Carolina, de todas formas no habla. Mirá que siempre cuando pasa algo, ella sale y ahora hay mucho silencio. La señora la hizo mierd… y ella no dijo nada”, aseveró Yanina, antes de entrar en una polémica versión.

“Otra de las cosas que yo sé que la tiene muy enojada a Pampita es que en un momento, antes de tener su propia casa en Nordelta, ellos alquilaban una casa en Santa Bárbara. Después ella compró una casa ahí”, comenzó. “Hubo un momento en la mudanza cuando empezaron a vaciar la casa y el pocas luces de Moritán habría llevado a la amante de ese momento a esa casa”, detalló. “Es la amante que es peluquera y de la que yo ya hablé”, pormenorizó.

“Te enterás con la guardia y las cámaras. Muy desprolijo. Él hizo tantas desprolijidades, que ella no está contando, que por eso el entorno de él ahora se dedica a decir que él le sostenía la cartera, que ella lo llevaba y lo traía como un títere. Pero a él le encantaba acompañarla”, cuestionó.

“Después cuesta cerrar la puerta cuando hiciste un programa con el parto de tu hija. El reality show no lo hizo obligado. Lo hizo porque quiso y porque había ‘tarasca’. Él subía a sus redes muchas cosas con Pampita, o sea que no estaba a disgusto. Por eso sus allegados te dice que era el ‘llevador de cartera’ y que ella gastaba mucha guita y que él no la podía seguir”, concluyó.

Las desprolijidades de Roberto García Moritán por las que Pampita habría estallado.

El lunes por la tarde, el empresario regresó a su hogar, se reunió nuevamente con su familia y tuvo que lidiar con los medios de comunicación. “Nunca pregunten por Carolina, la madre de mi hija. Creo que te lo dije la vez pasada, ¿te acordás? Para no seguir preguntando y repitiendo”, dijo incómodo el economista a Alfonso Oliva, cronista de Intrusos.

“¿No te molesta entonces que ella haga públicas sus salidas?”, insistió, a lo que Roberto respondió: “Ella puede hacer lo que quiera, es una mujer adulta y sabe, es responsable, inteligente y decide. Cada uno decide”. “¿Sabías de esta relación?”, insistió el periodista del ciclo que conduce Flor de la V. “No tenía ni idea. No influyó esto en la separación, no. Para nada, que tengan un gran día”, aseguró dando por finalizado el tema.