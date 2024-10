Roberto García Moritán se internó en una clínica de rehabilitación: qué pasó. 

Tras separarse de Pampita y dejar su cargo en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto García Moritán no pasaría sus mejores días, y encima en las últimas horas trascendió que se internó en un centro de rehabilitación. Los detalles, en la nota.

Si bien no fueron confirmadas las razones, en el caso del ahora ex marido de Pampita podrían estar relacionadas con estrés, bajar de peso o dejar el cigarrillo .

Aunque no especificó qué motivó la internación, Pochi , fuente citada por todos los portales de espectáculos, aseguró que la misma es verídica . “Es confirmadísimo que está ahí”, sentenció.

La periodista además aseguró que García Moritán “estaría medio bajón. Para mí le pasó mucho todo junto y se desbordó. Fue para bajar un poco tanto estrés”.

Parece que el político quiere dejar todo lo malo atrás y enderezar nuevamente su vida. Por esa razón, tras abandonar su puesto como ministro de la Ciudad de Buenos Aires, partió para Entre Ríos con la misión de sanar y ser la persona que todos adoraban.

Por eso, Marcia Frisciotti, alias Pochi, aclaró: “Este centro no es que vas si tenés adicciones nada más. Sirve para bajar de peso, ansiedad, estrés, desconectar”.

“No necesitás tener una adicción para ir”, cerró sobre el centro de rehabilitación al que fue Roberto García Moritán.

El curioso sincericidio de García Moritán a un extraño que generó preocupación

En medio del escándalo tras su separación de Pampita, Roberto García Moritán sigue siendo el centro de atención debido a sus recientes actitudes, que no hicieron más que avivar las conjeturas sobre las razones de la ruptura.

En las últimas horas, comenzaron a circular rumores en redes sociales y en Socios del Espectáculo, en boca de Gonzalo Vázquez, sobre un incidente automovilístico en el que habría estado involucrado el político.

Según informaron, García Moritán habría protagonizado un choque el sábado por la noche mientras conducía por el barrio porteño de Recoleta, cerca del Sanatorio Mater Dei. Vázquez afirmó: “Me cuentan que Roberto García Moritán anoche habría chocado cerca del Mater Dei”, y luego Gossipeame confirmó la versión.

El político se habría bajado del auto disculpándose y diciendo: “Perdónenme, no estoy bien”, lo que generó preocupación por su estado emocional en este delicado momento. Afortunadamente, según relató Pochi Frisciotti en sus redes, no hubo víctimas: “Por suerte nadie habría salido lastimado”.

Durante el programa No está todo dicho, que se emite por LA100 FM, Marcela Tauro reveló haber hablado con la mujer involucrada en el accidente, quien le contó: “Iba al Mater Dei y chocó, pero pobre, nos pidió tantas disculpas, me dijo que estaba pensando en otra cosa, pero no fue grave”.