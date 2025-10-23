El llamativo mensaje de Pampita sobre su vínculo con Martín Pepa que sorprendió

Hace unos meses, Carolina Pampita Ardohain y Martín Pepa decidieron darle una nueva oportunidad a su relación y se reconciliaron mientras ella se encontraba de viaje en Estados Unidos . La pareja retomó la dinámica que tenían antes de la ruptura : organizar viajes cada vez que podían para encontrarse, en lo que parecía ser una relación a distancia que ahora parece haberse flexibilizado .

En una entrevista para SQP (América TV) , la modelo hablaba sobre el cierre de Los 8 Escalones (El Trece) , programa que comenzó a conducir hace apenas unos meses y cuyas grabaciones finalizaron esta semana.

Al tener su agenda más despejada , el cronista le preguntó si aprovecharía para viajar más seguido y ver a su novio , y su respuesta sorprendió a todos. Sin dudarlo, Pampita afirmó: “ No, Martín está fijo acá ”, revelando un dato hasta ahora desconocido. Y agregó: “ Hace unos meses que está en la Argentina ”.

Vale recordar que, a mediados de septiembre, la modelo sufrió un robo en su vivienda de Barrio Parque . Para acompañarla y brindarle apoyo en ese momento, él viajó desde Estados Unidos a Argentina , ofreciéndole contención y tranquilidad ante la situación . Por ello, no resulta descabellado pensar que el empresario permaneciera en el país desde entonces, y que la declaración de Pampita pueda reflejar ciertas imprecisiones en el tiempo .

Durante el robo, los delincuentes se llevaron una caja fuerte con documentos y algunos celulares antiguos que contenían imágenes de Blanca, su hija con Benjamín Vicuña, fallecida en 2012. Aunque la situación era profundamente dolorosa, horas después, en medio de la tristeza, Pampita recibió una noticia inesperada que le devolvió la esperanza y la hizo llorar en vivo mientras dialogaba con el equipo de Rumis (La Casa).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ratingtvargg/status/1981209955459092658&partner=&hide_thread=false Pampita en #LosProfesionalesDeSiempre sobre el final de #Los8EscalonesDelMillon y su relación con Martín Pepa: pic.twitter.com/v1oNcoJyEB — RATING TV ARG (@ratingtvargg) October 23, 2025

“Quiero confirmar que ya tengo en mi poder los teléfonos”, anunció. La emoción fue compartida por todos a su alrededor: aplausos, sonrisas y gestos de alegría acompañaron el momento en el estudio.

“Ay, disculpen que estoy emocionada”, confesó entre lágrimas al aire. Durante su relato, Pampita no solo habló del susto que le provocó el robo, sino también del valor sentimental e irremplazable de ese contenido digital: “Todos los que hemos perdido familiares sabemos lo que es ver un video o una foto y escuchar la risa de esa persona que tanto amamos y, bueno, era material que para mí era muy importante. Son teléfonos muy viejos que no hay manera de pasar el material por AirDrop a otro teléfono o no hay manera de bajar una aplicación y descargarlos. Yo ya había estado con personas especialistas y el material no se podía sacar porque eran teléfonos muy viejos”.

El sorpresivo anuncio de Pampita sobre su relación con Martín Pepa.

El valor sentimental de los recuerdos recuperados

La modelo añadió que, pese a las limitaciones tecnológicas, nunca perdió la esperanza de recuperar esos recuerdos: “Había una nube en ese momento, y te estoy hablando de 2008, que se perdió porque me hackearon el mail, entonces no sé... Era imposible entrar y no hubo manera nunca de sacar el material de esos teléfonos y esas imágenes y videos. Y las fotos siempre las sacaba de la pantalla”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/elejercitodelam/status/1970155733418487881&partner=&hide_thread=false Pampita recupero su caja fuerte gracias a un coche de aplicación #LAM pic.twitter.com/p4DYcupS1z — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) September 22, 2025

Pampita remarcó que la caja fuerte estaba destinada únicamente a proteger esos recuerdos: “Es más, si tenía la caja fuerte era por esos teléfonos. Yo no soy una persona rica, no tengo dinero ahorrado porque tengo una vida que tiene mucho gasto y la verdad que trabajo un montón y vivo muy bien, pero no sé, la fantasía de la gente que habrá pensado qué había en mi casa”.

Y agregó: “Realmente lo único importante que había en mi casa eran esos teléfonos. Después todo lo demás son todas pavadas, carteras, anteojos, no me importa nada de eso a mí en la vida”.