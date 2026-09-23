Rescataron a una mujer de 89 años en el Paraje Vallecito Rescataron a una mujer de 89 años en el Paraje Vallecito

La mujer se encontraba en el Paraje Vallecito, de la localidad de El Angosto, cuando la rescataron por fuertes dolores en la columna y dificultades para movilizarse luego de una caída que había sufrido días atrás.

El operativo comenzó cuando el SAME de Santa Catalina solicitó colaboración policial, luego de que el hijo de la mujer informara sobre su situación.

Recorrieron 58 kilómetros para asistirla Ante la emergencia, se conformó una comitiva integrada por personal policial, integrantes de la comunidad de Santa Catalina, familiares de la mujer y personal de salud.

El grupo emprendió un recorrido de 58 kilómetros hasta llegar al paraje donde se encontraba la octogenaria.

La comitiva recorrió 58 kilómetros hasta el Paraje Vallecito para asistir a una mujer de 89 años La rescataron y fue trasladada al hospital Finalmente, la mujer fue trasladada al nosocomio local, donde quedó bajo asistencia médica. Según se informó, presentaba deshidratación, deterioro cognitivo e imposibilidad motora, además de los fuertes dolores derivados de la caída. Actualmente continúa recibiendo la atención médica necesaria. Rescataron a una mujer de 89 años en el Paraje Vallecito

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