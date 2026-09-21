Rescate en Tilcara: un hombre se desbarrancó durante la bajada de sikuri

Bomberos, personal policial, voluntarios y equipos de salud participaron del rescate de un integrante de una banda de sikuris en Tilcara. Bomberos, personal policial, voluntarios y equipos de salud participaron del rescate de un integrante de una banda de sikuris en Tilcara.

Un operativo de rescate en Tilcara se desplegó durante el domingo luego de que un hombre de 52 años sufriera un desbarranco en el paraje La Ovejería. La víctima integra una banda de sikuris y se encontraba en la zona donde se realiza el descenso de la Virgen del Rosario de Sixilera.

Recate en Tilcara Luego de tomar conocimiento de lo ocurrido, se activó un dispositivo para llegar hasta el lugar y asistir al hombre, quien presentaba distintas lesiones producto de la caída. Debido a las características del terreno y a la imposibilidad de ingresar directamente con un vehículo, los rescatistas debieron trasladarlo a pie utilizando una camilla. El operativo continuó hasta alcanzar un punto con acceso vehicular, desde donde pudo proseguir la asistencia correspondiente.

Bomberos, personal policial, voluntarios y equipos de salud participaron del rescate de un integrante de una banda de sikuris en Tilcara. Trabajo conjunto durante el operativo En el procedimiento participaron efectivos del Cuerpo de Bomberos, personal del Centro de Gestión de la Unidad Regional 3 y Bomberos Voluntarios. También intervino personal de salud, que activó el dispositivo de asistencia de manera inmediata.

El trabajo coordinado entre los distintos equipos permitió asistir y trasladar al hombre desde el sector del accidente, ubicado en el paraje La Ovejería de Tilcara.

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