"Llevar a la gente nos cuesta mucho": el pedido para acompañar al teatro jujeño

El teatro jujeño sostiene una producción activa y cuenta con el reconocimiento de artistas de otras provincias, pero todavía enfrenta dificultades para atraer espectadores a las salas. Así lo señaló el director teatral Sergio Díaz Fernández , quien pidió un mayor acompañamiento del público local.

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En diálogo con TodoJujuy , el referente de la Escuela Provincial de Teatro “Tito Guerra” aseguró que los elencos de la provincia ofrecen propuestas de calidad, aunque deben trabajar constantemente para lograr que la comunidad se acerque a conocerlas. “Hay teatro jujeño y tiene muy buena calidad, pero llevar a la gente nos cuesta un montón. La peleamos mucho”, expresó.

Díaz Fernández consideró que uno de los desafíos actuales es competir con las formas de entretenimiento y consumo vinculadas con las pantallas. Para muchas personas, señaló, resulta difícil dejar por un momento el celular y destinar tiempo a una experiencia cultural presencial. “En el mundo contemporáneo es difícil despegarse de TikTok y del celular para salir a vivir ese ritual que es el teatro: estar presente y vivenciar lo que el actor propone”, explicó.

El director no cuestionó el uso de las nuevas tecnologías, pero marcó la diferencia entre observar contenidos mediante una pantalla y compartir una función junto con los actores y el resto de los espectadores.

Para él, esa presencia forma parte de la esencia de la actividad teatral: “Lo que nosotros disfrutamos como teatristas es que ustedes, como espectadores, puedan vernos y vivenciar lo que ofrecemos sobre las tablas”.

El pedido para apoyar las producciones de Jujuy

El director valoró que las salas se llenen cuando llegan figuras reconocidas nacionalmente, pero pidió que ese interés también alcance a las obras creadas e interpretadas por artistas de la provincia. “Está buenísimo que llenen las salas cuando vienen actores de afuera, a quienes ven en la televisión. Hay que apoyarlos, pero también hay que acompañar nuestro teatro”, sostuvo.

Díaz Fernández afirmó que los actores, directores y elencos de Jujuy son reconocidos dentro de la región y en otros puntos del país. Sin embargo, aclaró que esa valoración artística no siempre se traduce en una mayor presencia de espectadores. “De verdad tenemos muy buena calidad. En el NOA y en el país, los teatristas jujeños estamos bien vistos. Falta el acompañamiento de la gente”, señaló.

También reconoció que la situación económica condiciona la posibilidad de pagar una entrada. Frente a esa dificultad, invitó a las personas interesadas a comunicarse con los propios elencos para consultar si existen alternativas. “Si no pueden pagar la entrada, hablen con los elencos o con los actores. Siempre hay una posibilidad. Una entrada más o una entrada menos no nos hace más ricos ni más pobres”, expresó.

La formación de nuevos artistas

La Escuela Provincial de Teatro “Tito Guerra” busca fortalecer la producción local mediante la formación de actores y actrices y su incorporación a diferentes propuestas culturales.

Díaz Fernández explicó que los estudiantes no solo participan en obras organizadas dentro de la institución, sino también en eventos y actividades realizadas junto con otras entidades. “La ‘Tito Guerra’ está impulsando a que nuestros actores, actrices y egresados salgan, se inserten en el medio y formen parte del tejido cultural jujeño”, indicó.

El director definió al teatro como su principal vocación y destacó la importancia de acompañar a quienes comienzan a descubrir esa misma pasión. “Hoy sé que no haría otra cosa. Cuando encuentro chicos, adolescentes o adultos que tienen ese mínimo de pasión, trato de alentarlo y hacerlo crecer”, contó. Finalmente, reiteró la invitación para conocer las propuestas de la provincia: “Acérquense al teatro, porque siempre va a haber un lugar”.