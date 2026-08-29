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29 de agosto de 2026 - 08:31
Jujuy.

Día del Gamer en Jujuy: habrá torneos y una colecta para ayudar al Hogar San Roque

Desafío Jujuy celebrará el Día del Gamer con torneos y actividades solidarias. La entrada será un alimento para los perros del Hogar San Roque.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Día del Gamer en Jujuy: habrá torneos y una colecta paraayudar al Hogar San Roque (Foto ilustrativa)

Día del Gamer en Jujuy: habrá torneos y una colecta para ayudar al Hogar San Roque (Foto ilustrativa)

Este domingo 30, desde las 16:00, Desafío Jujuy celebrará el Día del Gamer con una propuesta que combinará videojuegos, competencia y solidaridad en Rural Sport Club. La jornada tendrá como objetivo colaborar con el Hogar San Roque, por lo que la entrada consistirá en un alimento para los perros que se encuentran bajo el cuidado de la institución.

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Mariano Mercado, integrante de Desafío Jujuy, explicó que la propuesta incluirá torneos de videojuegos, distintas actividades y la posibilidad de sumar también un torneo de UNO. “Vamos a celebrar el Día del Gamer haciendo un beneficio a la sociedad, más específicamente al Hogar San Roque”, señaló.

El evento comenzará a las 16 y estará abierto a personas de todas las edades, tanto para quienes quieran competir como para quienes simplemente busquen acompañar la propuesta. Además de los torneos de videojuegos, está prevista una zona de food trucks, stands de venta y otras actividades recreativas.

Quienes quieran participar de las competencias podrán inscribirse previamente a través del formulario disponible en el Instagram @desafiojujuy o hacerlo de manera presencial el mismo día. Desde la organización recomendaron realizar la inscripción anticipada para facilitar la organización de los torneos.

Día del Gamer en Jujuy: habrá torneos y una colecta para ayudar al Hogar San Roque (Foto ilustrativa)

Día del Gamer en Jujuy: habrá torneos y una colecta para ayudar al Hogar San Roque (Foto ilustrativa)

Videojuegos con un fin solidario

Luis Pérez explicó que la iniciativa surgió a partir de la intención de utilizar los videojuegos competitivos como una herramienta para colaborar con una institución local. “La idea era ver de qué manera podíamos ayudar o acompañar con lo que amamos, que son los videojuegos”, expresó.

A partir de allí, los organizadores se contactaron con Gabriela, del Hogar San Roque, y decidieron orientar la jornada a la ayuda de los animales que allí reciben asistencia. “Sabemos el trabajo que hacen y que le entregan toda su vida a los animalitos. Dijimos: podemos hacer algo de lo que nos gusta y ayudar”, agregó.

La entrada será alimento para los perros

Desde Desafío Jujuy remarcaron que la competencia será solo una parte de la jornada y que el objetivo principal será reunir colaboración para el Hogar San Roque. “Celebramos el Día del Gamer, pero lo importante es ayudar al hogar, ayudar a los perritos y dar nuestro granito de arena”, sostuvo Pérez. La invitación está dirigida a toda la familia, participe o no de los torneos, con la intención de sumar alimentos y acompañar el trabajo que realiza el Hogar San Roque.

Día del Gamer

Cada 29 de agosto se celebra el Día Mundial del Gamer, o Día de los videojuegos, una fecha para homenajear a los jugadores y a una actividad que reúne a más de 2.500 millones de personas en todo el mundo. Nacida en 2008 e impulsada desde España, la iniciativa ya se estableció como una celebración global con fuerte presencia no solo en redes sociales sino también en eventos, festivales y medios tradicionales.

El crecimiento del mercado en los últimos años, en parte debido al período de aislamiento por la pandemia, y la aparición de nuevas tecnologías y opciones de juego, demostraron que la industria de los videojuegos no para de avanzar y no deja de sumar adeptos y participantes.

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