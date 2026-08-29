Este domingo 30, desde las 16:00, Desafío Jujuy celebrará el Día del Gamer con una propuesta que combinará videojuegos, competencia y solidaridad en Rural Sport Club. La jornada tendrá como objetivo colaborar con el Hogar San Roque , por lo que la entrada consistirá en un alimento para los perros que se encuentran bajo el cuidado de la institución.

Mariano Mercado, integrante de Desafío Jujuy , explicó que la propuesta incluirá torneos de videojuegos, distintas actividades y la posibilidad de sumar también un torneo de UNO. “Vamos a celebrar el Día del Gamer haciendo un beneficio a la sociedad, más específicamente al Hogar San Roque” , señaló.

El evento comenzará a las 16 y estará abierto a personas de todas las edades , tanto para quienes quieran competir como para quienes simplemente busquen acompañar la propuesta. Además de los torneos de videojuegos, está prevista una zona de food trucks, stands de venta y otras actividades recreativas.

Quienes quieran participar de las competencias podrán inscribirse previamente a través del formulario disponible en el Instagram @desafiojujuy o hacerlo de manera presencial el mismo día. Desde la organización recomendaron realizar la inscripción anticipada para facilitar la organización de los torneos.

Día del Gamer en Jujuy: habrá torneos y una colecta para ayudar al Hogar San Roque (Foto ilustrativa)

Videojuegos con un fin solidario

Luis Pérez explicó que la iniciativa surgió a partir de la intención de utilizar los videojuegos competitivos como una herramienta para colaborar con una institución local. “La idea era ver de qué manera podíamos ayudar o acompañar con lo que amamos, que son los videojuegos”, expresó.

A partir de allí, los organizadores se contactaron con Gabriela, del Hogar San Roque, y decidieron orientar la jornada a la ayuda de los animales que allí reciben asistencia. “Sabemos el trabajo que hacen y que le entregan toda su vida a los animalitos. Dijimos: podemos hacer algo de lo que nos gusta y ayudar”, agregó.

La entrada será alimento para los perros

Desde Desafío Jujuy remarcaron que la competencia será solo una parte de la jornada y que el objetivo principal será reunir colaboración para el Hogar San Roque. “Celebramos el Día del Gamer, pero lo importante es ayudar al hogar, ayudar a los perritos y dar nuestro granito de arena”, sostuvo Pérez. La invitación está dirigida a toda la familia, participe o no de los torneos, con la intención de sumar alimentos y acompañar el trabajo que realiza el Hogar San Roque.

Día del Gamer

Cada 29 de agosto se celebra el Día Mundial del Gamer, o Día de los videojuegos, una fecha para homenajear a los jugadores y a una actividad que reúne a más de 2.500 millones de personas en todo el mundo. Nacida en 2008 e impulsada desde España, la iniciativa ya se estableció como una celebración global con fuerte presencia no solo en redes sociales sino también en eventos, festivales y medios tradicionales.

El crecimiento del mercado en los últimos años, en parte debido al período de aislamiento por la pandemia, y la aparición de nuevas tecnologías y opciones de juego, demostraron que la industria de los videojuegos no para de avanzar y no deja de sumar adeptos y participantes.