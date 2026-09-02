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2 de septiembre de 2026 - 15:42
Jujuy.

Reajuste de haberes: cómo saber si un jubilado está cobrando menos de lo que corresponde

Sofía Echenique y Rosana Cappiello advierten que muchos jubilados y pensionados podrían estar cobrando menos de lo que les corresponde.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
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Reajuste de haberes: cómo saber si un jubilado está cobrando menos 

El reajuste de haberes previsionales es una herramienta destinada a jubilados y pensionados que consideran que están percibiendo un monto inferior al que les corresponde. Sin embargo, antes de iniciar cualquier reclamo es necesario analizar cada situación particular y determinar si efectivamente existe una diferencia en la liquidación.

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Sofía Echenique, abogada previsional (MP 2924), explicó en Arriba Jujuy que el procedimiento busca revisar y eventualmente corregir el monto que percibe una persona. “El reajuste de haberes previsional es para jubilados y pensionados que creen que están cobrando menos de lo que corresponde. En estos casos se solicita, mediante un juicio, la revisión y la corrección del haber previsional”, señaló.

La especialista aclaró que no todas las jubilaciones necesariamente están mal liquidadas. Por ese motivo, antes de acudir a la Justicia se realiza un cálculo para comparar el haber actual con el que correspondería según cada caso. “En muchos casos es real que están cobrando menos de lo que corresponde y en otros las jubilaciones están bien liquidadas y no corresponde iniciar un juicio de reajuste”, indicó Echenique.

Qué debe revisar un jubilado

Uno de los primeros puntos que debe tener en cuenta una persona es cómo fue otorgado originalmente su beneficio y si se contemplaron correctamente todos los años trabajados y aportados. Echenique explicó que es importante verificar “si realmente al momento de dar inicio a la jubilación se tomaron todos los años de servicio que efectivamente esa persona prestó”.

A partir de allí, un profesional puede analizar los índices de actualización utilizados y determinar si corresponde avanzar con una presentación judicial. En cuanto a las pensiones, aclaró que existen diferencias según el tipo de prestación. Las pensiones derivadas del fallecimiento de un jubilado o trabajador pueden ser analizadas, mientras que las pensiones no contributivas y la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) no ingresan en este tipo de reajustes.

Reajuste de haberes: cómo saber si un jubilado está cobrando menos (Foto generada con IA)

Reajuste de haberes: cómo saber si un jubilado está cobrando menos (Foto generada con IA)

“Mucha gente cobra menos de lo que debería”

Rosana Cappiello, abogada previsional (MP 1584), sostuvo que la pérdida del poder adquisitivo de los haberes es un problema de larga data dentro del sistema previsional argentino. “La idea es que el haber previsional tiene que ser sustitutivo y tiene que alcanzar para poder gozar de los beneficios que uno venía gozando estando en actividad”, señaló.

Según explicó, la falta de estabilidad económica obliga a aplicar periódicamente índices para actualizar las prestaciones, aunque consideró que esas actualizaciones no siempre logran acompañar la realidad económica.

Cappiello sostuvo que actualmente existen distintos escenarios entre los beneficiarios y diferenció a quienes perciben bonos de aquellos jubilados que realizaron aportes durante toda su vida laboral. Sobre el primer grupo, indicó que el bono permanece sin modificaciones desde 2024 y aseguró que, según sus cálculos, “hoy tendría que estar cobrando casi el triple de lo que cobra en la realidad”.

También se refirió a quienes se jubilaron en los últimos años. “Las personas que se han jubilado del 2023 a hoy quizás tendrían que estar cobrando casi el doble de lo que efectivamente cobran”, afirmó.

La importancia del primer haber jubilatorio

Las especialistas remarcaron además que el cálculo realizado al momento de obtener la jubilación es determinante, ya que sobre ese monto inicial se aplicarán posteriormente los aumentos y mecanismos de movilidad. Cappiello resumió esta situación con una recomendación: “Que la primera jubilación sea tu mejor jubilación posible”.

“Es tan importante que tu primer monto jubilatorio, tu primer haber jubilatorio, esté correctamente calculado. Después se verá si, en función de los índices que se aplican, está correctamente liquidada la jubilación de manera mensual o no”, agregó.

La abogada consideró que las dificultades vinculadas con la determinación y actualización de los haberes previsionales llevan décadas en Argentina y sostuvo que será necesaria una modificación estructural para evitar que continúen los mismos inconvenientes.

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