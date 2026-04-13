Corte de agua en Purmamarca: habrá interrupción programada del servicio este martes

Corte de agua.

La empresa Agua Potable de Jujuy informó que este martes 14 de abril se realizará un corte programado del servicio en la localidad de Purmamarca debido a la ejecución de obras destinadas a mejorar la infraestructura hídrica en la zona.

Según se detalló, las tareas se ejecutarán sobre una cañería de 125 milímetros y el corte está previsto en el horario de 10:00 a 16:00, por lo que durante esas horas podría verse afectado el suministro en toda la localidad.

La medida fue dispuesta para permitir tareas de mejora en la infraestructura del servicio, en este caso sobre la red troncal de agua potable.

Se trata de trabajos programados que demandarán varias horas, por lo que las autoridades insistieron en la necesidad de prever reservas de agua para las actividades esenciales en cada hogar.

corte de purmamarca Cómo será la asistencia durante el corte Para acompañar a la población mientras dure la interrupción, se dispondrá de tres camiones cisterna que recorrerán la zona. Según la información agregada, dos camiones de agua saldrán desde Capital y uno desde Tilcara, con el objetivo de asistir a los vecinos durante el operativo y reducir el impacto del corte programado.

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