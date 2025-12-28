Cuatro barrios se verán afectados en el servicio de Agua Potable por la turbiedad en el Rio Guerrero

Por la turbiedad del agua, cuatro barrios de capital se verán afectaros en el servicio

Debido al incremento de sedimentos en la toma del Río Guerrero, Agua Potable de Jujuy local puso en marcha un protocolo de emergencia que afecta el normal suministro en importantes sectores de la capital provincial. Los barrios afectados por la interrupción o baja presión del servicio son Los Perales, Chijra, Bajo La Viña y Alto La Viña.

Los sectores alcanzados por esta situación son Los Perales, Chijra, Bajo La Viña y Alto La Viña, donde se solicita a los vecinos extremar el cuidado en el uso de las reservas domiciliarias.

Desde Agua Potable explicaron que la elevada presencia de sedimentos dificulta el ingreso del agua al sistema de tratamiento, por lo que equipos técnicos trabajan en la zona para remover el material acumulado y restablecer el funcionamiento normal.

Asimismo, se activó un esquema de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna, cuyos recorridos y horarios serán informados oportunamente a través de los canales oficiales de la empresa. El proceso de normalización comenzará una vez que el río recupere parámetros adecuados que permitan retomar de manera segura las tareas de potabilización.

