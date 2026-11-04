Contrabando en Jujuy: se registraron 1.280 hechos durante 2025

Contrabando (imagen ilustrativa). Contrabando en Argentina durante 2025.

Durante 2025, en Jujuy se registraron 1.280 hechos de contrabando simple, según los datos del Informe SNIC 2025 del Ministerio de Seguridad Nacional. La cifra representa una disminución del 12,4% respecto de 2024, cuando se habían contabilizado 1.458 casos. La tasa también descendió: pasó de 182,6 hechos cada 100.000 habitantes en 2024 a 159,9 en 2025.

A nivel nacional, el informe contabilizó 15.997 hechos de contrabando simple durante 2025, un 6,4% menos que los 17.068 registrados el año anterior. La tasa nacional se ubicó en 34,5 hechos cada 100.000 habitantes.

Comparación con otras provincias Jujuy se ubicó por debajo de algunas de las provincias con mayor cantidad de casos registrados. Salta encabezó el listado con 5.038 hechos, seguida por Formosa con 2.800 y Misiones con 1.701.

En Salta, además, los casos aumentaron un 22,8% interanual, mientras que Formosa registró una suba del 47,2%. Misiones, en cambio, tuvo una baja del 16,6%. También se registraron 1.580 hechos en Tucumán, con una disminución del 34,4%, mientras que Corrientes contabilizó 541 casos, un 48,4% menos que en 2024.

Contrabando en Argentina durante 2025. Contrabando agravado El mismo informe diferencia los casos de contrabando agravado. En esta categoría, Jujuy pasó de 2 hechos registrados en 2024 a 18 durante 2025. La variación interanual fue del 797,7%, mientras que la tasa pasó de 0,3 a 2,2 hechos cada 100.000 habitantes. A nivel nacional se registraron 715 hechos de contrabando agravado en 2025, frente a 584 en 2024, lo que representó un incremento del 22,2%. En la región, Salta contabilizó 98 casos de contrabando agravado y Tucumán 3. Corrientes registró 223 hechos y Misiones 184.

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