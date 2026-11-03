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3 de noviembre de 2026 - 17:12
Policiales.

El abogado de la familia de Nancy Godoy denunció que la docente fue torturada

El abogado Gustavo Briend sostuvo que el asesinato de Nancy Godoy en Corrientes fue “un hecho sádico” y señaló que habrían intervenido distintas personas en las agresiones.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El abogado de la familia de Nancy Godoy denunció que la docente fue torturada.&nbsp;

El abogado de la familia de Nancy Godoy denunció que la docente fue torturada. 

Gustavo Briend, abogado de la familia de Nancy Godoy, afirmó que la docente rural de 52 años fue torturada antes de morir desangrada. El letrado calificó el femicidio como “un hecho sádico”.

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El abogado de la familia de Nancy Godoy denunció que la docente fue torturada

La muerte de Nancy Godoy, la docente rural de 52 años asesinada en Corrientes, presenta aspectos que todavía son materia de investigación.

Su abogado, Gustavo Briend, aseguró que fue torturada y murió desangrada, y definió el femicidio como “un hecho sádico”.

Los investigadores trabajan para determinar dónde ocurrió el crimen y cómo se produjeron las lesiones, mientras aguardan nuevos resultados de la autopsia.

Durante una entrevista con Radio Dos Corrientes, el abogado remarcó que el estudio del perfil psicológico de los acusados podría aportar información clave para esclarecer el caso. “Hubo placer, gozo y disfrute de hacer sufrir a una persona”, expresó.

La Justicia dispuso la detención de Irineo Zarza, Felipe Sandoval, Nahuel Rojas y Rosa Leguizamón, sospechados de haber tenido participación en el crimen. En paralelo, Ernesto Bordón permanece detenido por falso testimonio.

Gustavo Briend, representante legal de la familia, no descartó que puedan sumarse nuevos arrestos en las próximas etapas de la causa.

La investigación continúa con el análisis de las evidencias y los informes periciales, que permitirán esclarecer la participación de cada uno de los acusados y reconstruir cómo ocurrió el crimen.

La hipótesis en el crimen de Nancy Godoy

Briend también se refirió a las lesiones que presentaba Nancy Godoy y señaló que su distribución por distintas zonas del cuerpo es uno de los aspectos que buscan esclarecer los investigadores. Para el letrado, esas heridas indicarían que hubo una intención de hacer sufrir a la víctima.

El abogado hizo hincapié en la distribución de las heridas y afirmó: “Sabían lo que hacían, los cortes en todas las partes del cuerpo. Hay cortes que demuestran que buscaron hacer sufrir a una persona”.

El abogado no descartó que la docente haya estado privada de su libertad durante varios días antes de ser asesinada y sostuvo que las lesiones habrían sido ocasionadas en diferentes instancias.

Según explicó, las heridas cortopunzantes tendrían características diversas respecto de las armas empleadas, la forma en que fueron realizadas y la posición de la víctima, lo que podría indicar la intervención de más de un agresor.

Briend calificó el asesinato como “un acto de salvajismo” y explicó que los investigadores buscan establecer dónde se produjo el ataque. “El cuerpo empezó a hablar y estamos trabajando en la búsqueda de la zona primaria, para saber dónde se cometió el crimen”, manifestó.

La determinación de ese escenario es una de las prioridades de la causa. En ese sentido, los especialistas analizan las pruebas recolectadas y los resultados de las pericias forenses para reconstruir la secuencia del femicidio.

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