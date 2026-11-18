Crimen en Salta: prisión preventiva para un joven acusado de matar a un adolescente de 13 años

El crimen de un adolescente de 13 años en Salta , ocurrido durante una pelea entre grupos de jóvenes , continúa bajo investigación judicial. La muerte de Sebastián Braian Portal expone un escenario de conflictividad social en sectores de Cerrillos, donde los enfrentamientos entre grupos de distintos barrios y las intervenciones policiales serían reiterados.

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Este miércoles se conoció que la Justicia dispuso la prisión preventiva de un joven de 18 años, imputado provisionalmente por homicidio agravado por la participación de un menor de edad. En tanto, otros dos adolescentes que habían sido detenidos inicialmente recuperaron la libertad porque no se reunieron pruebas suficientes para vincularlos con el hecho.

La muerte del menor se produjo durante la madrugada del domingo 15 de noviembre , en el barrio Las Tunas, ubicado en la zona sudeste de la capital salteña. Según las primeras investigaciones, el adolescente habría asistido a una fiesta en la que se desencadenó un enfrentamiento entre grupos de jóvenes de los barrios Justicia y Las Tunas.

La situación terminó con la intervención policial y el hallazgo del menor gravemente herido, quien fue trasladado a un hospital, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Una pelea entre grupos y un adolescente que fue encontrado inconsciente

Todo comenzó cuando el Sistema de Emergencias 911 recibió un llamado que alertaba sobre disturbios en la vía pública. Al llegar al barrio Las Tunas, los efectivos policiales encontraron a dos grupos enfrentándose con piedras y otros elementos.

Los uniformados intervinieron para dispersar a los involucrados y controlar la situación. Fue entonces cuando descubrieron que un adolescente de 13 años permanecía tendido en el suelo, inconsciente y con lesiones de gravedad. Ante la situación, se solicitó asistencia médica y el menor fue trasladado en ambulancia al hospital San Bernardo. Pese a la intervención de los profesionales, se confirmó su fallecimiento.

A partir de ese momento, la Fiscalía inició una investigación para reconstruir cómo se desarrollaron los acontecimientos y determinar quiénes participaron del enfrentamiento.

Los investigadores realizaron entrevistas a testigos y analizaron grabaciones de cámaras de seguridad públicas y privadas. Como resultado de las primeras medidas, tres jóvenes de 18, 16 y 15 años fueron identificados y detenidos como sospechosos. Sin embargo, con el avance de las actuaciones, la situación judicial de cada uno tomó un camino diferente.

Prisión preventiva para un joven de 18 años y dos adolescentes liberados

Durante la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria intervino el fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín.

El joven de 18 años fue imputado provisionalmente por el delito de homicidio agravado por la participación de un menor de edad.

Los jueces del distrito Centro, Ignacio Colombo y Nadia Cruz, analizaron los argumentos presentados por las partes y resolvieron dictar su prisión preventiva.

Esta medida implica que el acusado permanecerá detenido mientras avanza la investigación, pero no constituye una condena ni determina definitivamente su responsabilidad penal.

Por otra parte, los adolescentes de 15 y 16 años que habían sido detenidos inicialmente recuperaron la libertad.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, hasta el momento no se reunieron elementos de prueba suficientes para vincularlos con el homicidio.

Una de las cuestiones que todavía busca esclarecer la Justicia es la causa concreta de la muerte del adolescente.

Por disposición de la Fiscalía, personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) realizó pericias en el lugar donde ocurrió el enfrentamiento y trasladó el cuerpo al Servicio de Tanatología Forense.

El informe preliminar de la autopsia determinó que la víctima no presentaba heridas provocadas por armas de fuego ni por armas blancas.

Ante estos resultados, se solicitaron estudios complementarios para avanzar en la determinación de las causas del fallecimiento.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa con entrevistas, declaraciones testimoniales y nuevas tareas investigativas para reconstruir lo ocurrido e identificar a otros posibles involucrados.

Desde el Ministerio Público Fiscal también confirmaron que se brindó contención psicológica a los familiares del adolescente.

La investigación permanece abierta y todavía quedan aspectos fundamentales por esclarecer, especialmente cómo se produjo la lesión que terminó con la vida del menor y qué participación tuvo cada una de las personas involucradas en el enfrentamiento.