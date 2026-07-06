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6 de julio de 2026 - 19:02
Policiales

Horror en Tucumán: ataron, torturaron y mataron a puñaladas a una jubilada de 67 años

Marta Azucena Migliorini, de 67 años, fue encontrada asesinada dentro de su casa en Banda del Río Salí, Tucumán, luego de haber sido víctima de un violento asalto.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Horror en Tucumán: ataron, torturaron y mataron a puñaladas a una jubilada de 67 años.&nbsp;

Horror en Tucumán: ataron, torturaron y mataron a puñaladas a una jubilada de 67 años. 

Marta Azucena Migliorini, una mujer de 67 años, fue encontrada sin vida dentro de su vivienda en Banda del Río Salí, Tucumán, luego de haber sido víctima de un violento episodio de inseguridad.

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Marta Azucena Migliorini fue encontrada muerta tras un presunto asalto en su vivienda de Banda del Río Salí. El cuerpo presentaba signos de violencia, heridas de arma blanca y estaba atado. La Justicia investiga cómo ocurrió el ataque.

Por el crimen ya hay tres detenidos, entre ellos un menor de edad. La Justicia investiga el hecho como un homicidio en ocasión de robo. El caso se conoció cerca de las 19 del viernes, cuando un sobrino de Marta Azucena Migliorini fue hasta su vivienda, ubicada en la esquina de Trelew y Corrientes, tras no poder comunicarse con ella.

Al llegar encontró la casa cerrada y, ante la falta de respuesta, forzó una puerta trasera para ingresar. Dentro del inmueble se halló con una escena estremecedora: Marta Azucena Migliorini estaba tendida sin vida, ensangrentada y con múltiples heridas de arma blanca.

Durante las primeras actuaciones, los investigadores detectaron que el cuerpo tenía hematomas, lesiones punzocortantes y se encontraba atado. Según los indicios recolectados, la mujer habría sido víctima de un ataque violento previo a su muerte. Los médicos forenses establecieron que el fallecimiento se habría producido varias horas antes de que fuera encontrada.

La causa es investigada por la Unidad Fiscal de Homicidios II, bajo la conducción del fiscal Carlos Sale y con la intervención del auxiliar Miguel Fernández. El equipo judicial avanza con las pericias y la recolección de pruebas para esclarecer el asesinato.

El Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) realizó las primeras tareas en el lugar y constató que la casa había sido revuelta por completo. Además, los especialistas detectaron manchas de sangre en diferentes ambientes del inmueble, elementos que serán incorporados a la investigación.

Los investigadores trabajan sobre la hipótesis de que Marta Azucena Migliorini fue sorprendida por delincuentes durante un robo. Una de las teorías es que, ante un intento de resistencia, los agresores reaccionaron de manera violenta y le provocaron la muerte.

Cómo llegaron a los tres detenidos

El avance del expediente se apoyó en las declaraciones de familiares y habitantes de la zona. De acuerdo con lo informado, horas antes del asesinato la mujer habría comentado que había observado a personas desconocidas circulando cerca de su casa, un elemento que ahora es analizado por los investigadores.

La investigación sumó la declaración de un vecino, quien aseguró haber escuchado ladridos reiterados y haber visto a un hombre de la zona en las inmediaciones de la casa. A partir de esos datos, los efectivos realizaron un allanamiento y detuvieron a un vecino que tenía en su poder las llaves del vehículo de la víctima.

Según la investigación, el acusado habría reconocido que ingresó a la vivienda junto a otras dos personas. Ese dato permitió a la Policía avanzar con nuevas detenciones y capturar a los otros presuntos involucrados, entre ellos un menor de edad.

Los próximos días serán determinantes para la investigación: se realizará la audiencia de formulación de cargos, en la que el Ministerio Público expondrá los elementos reunidos hasta el momento y pedirá las medidas cautelares correspondientes para los acusados.

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