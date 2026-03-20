Encontraron sin vida a un hombre de 46 años en el río Lavayén

Un hombre fue encontrado sin vida en el río Lavayén y el examen cadavérico determinó que no presentaba indicios traumáticos.

El cuerpo de un hombre de 46 años fue hallado este jueves 19 de marzo por la tarde sobre el cauce del río Lavayén. Según la información oficial, el hombre fue identificado como E.L.N. y su cuerpo se encontraba en medio del cauce, sujeto de una muñeca por el cordón de una red de pesca. La persona se encontraba desaparecida hace tres días, personal policial, con la colaboración de familiares, lograron rescatar el cuerpo.

De acuerdo con el parte, el hallazgo se produjo alrededor de las 16:00. Luego, personal policial, con colaboración de familiares, logró retirar el cuerpo y llevarlo hasta la orilla.

Río Lavayen Río Lavayen Qué determinó el examen médico del cuerpo del hombre en el río Tras el hallazgo, intervino personal del Ministerio Público de la Acusación, que realizó las tareas periciales de rigor en el lugar. Finalizadas esas actuaciones, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de San Pedro.

Más tarde, a las 22:20, se realizó el examen cadavérico por disposición de la ayudante fiscal de turno, Marisa Zubelca, con intervención del médico policial Fabio Macci.

Según el informe, el cuerpo no presentaba indicios traumáticos. El médico determinó además que había un estado de descomposición de 72 horas de evolución y estableció como causa de muerte asfixia por sumersión. Con esos elementos, también se emitió el certificado de defunción correspondiente.

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