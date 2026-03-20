viernes 20 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de marzo de 2026 - 09:04
Policial.

Encontraron sin vida a un hombre de 46 años en el río Lavayén

Un hombre fue encontrado sin vida en el río Lavayén y el examen cadavérico determinó que no presentaba indicios traumáticos.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Un hombre fue encontrado sin vida en el río Lavayén y el examen cadavérico determinó que no presentaba indicios traumáticos.

Un hombre fue encontrado sin vida en el río Lavayén y el examen cadavérico determinó que no presentaba indicios traumáticos.

El cuerpo de un hombre de 46 años fue hallado este jueves 19 de marzo por la tarde sobre el cauce del río Lavayén. Según la información oficial, el hombre fue identificado como E.L.N. y su cuerpo se encontraba en medio del cauce, sujeto de una muñeca por el cordón de una red de pesca. La persona se encontraba desaparecida hace tres días, personal policial, con la colaboración de familiares, lograron rescatar el cuerpo.

Lee además
En Rosario un hombre se prendió fuego tras reclaramar una deuda.
País.

Rosario: un vigilador se prendió fuego por una deuda y quedó en estado crítico
En algunos países europeos esta jornada coincide con el Día del Padre.
Sociedad.

Día del Hombre: por qué se celebra el 19 de marzo y qué países adoptan esta fecha

De acuerdo con el parte, el hallazgo se produjo alrededor de las 16:00. Luego, personal policial, con colaboración de familiares, logró retirar el cuerpo y llevarlo hasta la orilla.

Río Lavayen
Río Lavayen
Río Lavayen

Qué determinó el examen médico del cuerpo del hombre en el río

Tras el hallazgo, intervino personal del Ministerio Público de la Acusación, que realizó las tareas periciales de rigor en el lugar. Finalizadas esas actuaciones, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de San Pedro.

Más tarde, a las 22:20, se realizó el examen cadavérico por disposición de la ayudante fiscal de turno, Marisa Zubelca, con intervención del médico policial Fabio Macci.

Según el informe, el cuerpo no presentaba indicios traumáticos. El médico determinó además que había un estado de descomposición de 72 horas de evolución y estableció como causa de muerte asfixia por sumersión.

Con esos elementos, también se emitió el certificado de defunción correspondiente.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Rosario: un vigilador se prendió fuego por una deuda y quedó en estado crítico

Día del Hombre: por qué se celebra el 19 de marzo y qué países adoptan esta fecha

Bancos sin atención en Jujuy: cómo operan el 23 y 24 de marzo y qué trámites son afectados

La ex Leona Magdalena Aicega visitará Jujuy con una jornada especial de hockey

Alto Comedero: todavía no identifican a la agresora de la estudiante de 14 años

Lo que se lee ahora
Trabajos en el acueducto  video
Jujuy.

Demoras en los trabajos y corte de agua en 13 barrios de San Salvador de Jujuy

Por  Federico Franco

Las más leídas

Trabajos en el acueducto  video
Jujuy.

Demoras en los trabajos y corte de agua en 13 barrios de San Salvador de Jujuy

Agredieron con arma blanca a unaalumna dentro de un colegio de Alto Comedero (Foto ilustrativa)
Policiales.

Alto Comedero: agredieron con un arma blanca a una alumna dentro de un colegio

ANSES.
País.

ANSES modificó el calendario de pagos por los feriados del 23 y 24 de marzo

Alerta amarilla para este fin de semana en Jujuy.
Jujuy.

Fin de semana con alerta por tormentas en la provincia: qué día y en qué zonas

Alumnaagredida en un colegio de Alto Comedero video
Policiales.

Alto Comedero: habló el vicedirector del colegio de la alumna agredida

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel