FNE 2026: chicos de la Comisión Estudiantil contaron cómo se prepara el Finde Estudiantil

Lihue Cabana y Javier Rivero, integrantes de la Comisión Estudiantil de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 (FNE 2026) , visitaron Canal 4 y contaron cómo viven los preparativos para el tradicional Finde Estudiantil , que se realizará el sábado 1 y domingo 2 de agosto.

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Los jóvenes explicaron que durante las últimas semanas estuvieron trabajando en la organización de los accesos, la cartelería y la ornamentación de los espacios destinados a cada institución.

“Con la comisión estuvimos haciendo los carteles para las puertas donde ingresan los colegios y también tuvimos una charla con el área de Desfiles y Eventos Especiales para ver cómo será la organización del sábado y el domingo”, detallaron.

Según explicaron durante la entrevista, los colegios podrán ingresar de 9.30 a 11.30 para ornamentar sus sectores.

A las 12 entrará el primer grupo de baile y se abrirán las puertas del estadio. El evento comenzará a las 13, mientras que a las 15 se cerrarán los accesos. Además, los miembros de la comisión estarán presentes desde el día anterior para dejar preparados el sonido, la señalización y otros aspectos organizativos.

Los elementos que no estarán permitidos

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Cabana y Rivero también brindaron detalles sobre las medidas de seguridad. No se podrá ingresar con bengalas de humo, lanzapapeles, bombas de papel, elementos de vidrio, bebidas alcohólicas, encendedores, perfumes ni aerosoles.

Sí estará permitido llevar protector solar y botellas vacías para recargar agua dentro del estadio. Los paraguas utilizados como parte de la ornamentación deberán estar sin punta.

“Es un orgullo representar a mi colegio”

Durante la entrevista, los estudiantes destacaron el valor de integrar la comisión y el aprendizaje que implica organizar actividades de gran magnitud.

“Es un orgullo porque estoy representando a mi colegio, estoy dando la cara por mi colegio y es algo que me gusta mucho”, expresó uno de ellos.

También remarcaron el vínculo que se genera entre jóvenes de diferentes instituciones.

“Es como formar una familia, conocer chicos de varios colegios y entender que todos somos alumnos y podemos hacer algo grande”, señalaron.

Además, contaron que participaron de capacitaciones en primeros auxilios y que aprendieron sobre organización, elaboración de proyectos y coordinación de eventos.

Qué dijeron sobre los artistas

Los integrantes de la comisión aclararon que todavía no existe una confirmación oficial sobre los artistas que estarán en las elecciones Provincial y Nacional.

Ante la consulta sobre sus preferencias, mencionaron a Los Auténticos Decadentes, aunque insistieron en que los nombres que circulan por redes sociales son solamente rumores.