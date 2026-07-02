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2 de julio de 2026 - 18:15
País.

El Gobierno anunció un proyecto privado para construir una nueva central nuclear

La iniciativa prevé una inversión de USD 1.200 millones, la instalación de un reactor modular en Atucha y la creación de unos 2.000 puestos de trabajo directos.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
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El proyecto fue presentado por Meitner Energy, empresa perteneciente al Ansari Group y que cuenta con la participación de Invap como accionista con el 40%. Por su monto y características tecnológicas, podría ingresar al denominado Súper RIGI, el nuevo régimen de incentivo a las inversiones que se encuentra en tratamiento en el Congreso.

Un reactor modular de 300 MWe

La propuesta contempla la construcción del ACR-300, un reactor modular pequeño de Generación III+, con tecnología PWR y una potencia aproximada de 300 MWe.

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El Gobierno anunció hoy una iniciativa privada que propone construir una central nuclear en el país con capitales estadounidenses.

El diseño está basado en el trabajo de ingenieros argentinos y, en caso de concretarse, se convertiría en el primer proyecto comercial de este tipo a nivel mundial.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la presentación de la iniciativa tras una reunión con representantes de Meitner Energy Latam. “Han presentado una propuesta para construir un reactor nuclear modular pequeño en Atucha, el primero de su tipo a nivel mundial”, expresó.

Inversión y puestos de trabajo

Según la información oficial, la obra permitiría generar alrededor de 2.000 empleos directos durante las etapas de desarrollo, construcción, puesta en funcionamiento y operación.

El plazo estimado para completar el proyecto es de cinco años, una vez que obtenga la aprobación del Ministerio de Economía y el licenciamiento de la Autoridad Regulatoria Nuclear.

Nucleoeléctrica Argentina tendría el derecho de asumir la operación y el mantenimiento de la central bajo condiciones de mercado. Meitner Energy, por su parte, pagaría un canon por el uso de los terrenos donde se instalaría el reactor.

El anuncio en medio de la crisis de la CNEA

La presentación se conoció mientras continúa el conflicto en la Comisión Nacional de Energía Atómica por 61 desvinculaciones y las denuncias gremiales sobre el funcionamiento del organismo.

También volvió a quedar en discusión el futuro del proyecto Carem, un reactor nuclear de menor escala que se encontraba en desarrollo dentro de la CNEA.

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