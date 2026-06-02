Tragedia en Tucumán: una discusión entre hermanos terminó en un homicidio. 

Un hombre quedó detenido en San Miguel de Tucumán tras ser acusado de matar a su hermano con un arma blanca en medio de una disputa por refacciones en la casa donde convivían. La hermana de ambos presenció el ataque y fue quien llamó a la Policía.

El episodio se registró durante la mañana del sábado en una vivienda ubicada sobre avenida Siria al 1900, en el norte de San Miguel de Tucumán. Según la investigación, el presunto autor del ataque es Walter Adolfo Robledo , de 47 años, mientras que la víctima fue identificada como Germán David Robledo , de 23.

Según la reconstrucción de los hechos, el atacante tomó un cuchillo y le propinó varias puñaladas a Germán: dos le perforaron un pulmón y una tercera le afectó el hígado.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Avellaneda, donde falleció poco después como consecuencia de un shock hipovolémico provocado por un traumatismo abierto de tórax.

La fiscalía describió la actuación del acusado como de "total temeridad" y sostuvo que ejerció superioridad sobre la víctima al usar un arma blanca.

De acuerdo con las primeras versiones, la disputa se habría desencadenado por una serie de refacciones que uno de los hermanos pretendía realizar en la vivienda. La iniciativa habría generado el rechazo del otro, ya que la propiedad era compartida por ambos.

Según relataron vecinos y comerciantes de la zona, una hermana de los involucrados presenció el hecho y fue quien alertó a las autoridades. Aunque la víctima fue trasladada de urgencia hacia el Hospital Avellaneda, falleció durante el trayecto y su deceso fue constatado antes de llegar al centro de salud.

Tucumán: cuatro meses de prisión preventiva

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, encabezada por el fiscal Pedro Gallo. En el marco de una audiencia multipropósito, la auxiliar de fiscal Carolina Brito Ledesma pidió la imposición de prisión preventiva para el acusado, medida que fue concedida por un plazo de cuatro meses.

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Respecto a la situación del acusado, informaron que el hombre quedó detenido en la Comisaría Quinta de la capital tucumana. Según indicaron, estarían pendientes de realizarse las pericias criminalísticas correspondientes.

Peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) ya trabajaron en la escena del crimen y realizaron exámenes criminalísticos sobre el imputado en la Comisaría Quinta.