La actividad económica retrocedió 0,5% en mayo y acumuló una nueva señal de desaceleración.

La actividad económica volvió a perder impulso en mayo. Si bien la comparación interanual se mantuvo en terreno positivo gracias a la baja base de comparación de 2025, el indicador desestacionalizado registró una caída del 0,5% frente a abril.

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Los datos de mayo reflejaron una economía con menor dinamismo. La actividad cayó un 0,5% frente a abril , profundizando la desaceleración observada en los últimos meses, aunque en la comparación con mayo de 2025 aún mostró una mejora.

El informe del Indec evidenció un escenario heterogéneo , con sectores extractivos en expansión y retrocesos en actividades vinculadas al consumo y la producción industrial.

El EMAE avanzó un 0,2% en comparación con mayo de 2025 , pero el resultado mensual volvió a mostrar señales de desaceleración. La caída frente a abril evidencia que la recuperación perdió intensidad luego del repunte de comienzos de año. En los primeros cinco meses de 2026, la actividad acumula un crecimiento del 1,7% interanual , aunque con un ritmo cada vez más tenue.

Los datos muestran que la recuperación de la economía continúa siendo heterogénea y todavía no logra consolidarse de manera sostenida en el conjunto de las actividades.

El ministro de Economía, Luis Caputo, resaltó los resultados publicados por el Indec mediante un mensaje en X. El funcionario puso el foco en el indicador tendencia-ciclo, que avanzó un 0,2% en mayo y acumuló 26 meses consecutivos de crecimiento. “Es el ciclo de expansión más largo desde 2011”, sostuvo.

Los sectores que crecieron y cayeron en mayo

El informe del Indec mostró que ocho de los quince sectores de actividad registraron subas interanuales en mayo. Entre ellos sobresalieron Explotación de minas y canteras, con un alza del 15,7%, y Electricidad, gas y agua, que avanzó un 8%.

Con una mejora del 4,6%, el sector de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura fue el principal motor del crecimiento interanual del EMAE. Le siguió Explotación de minas y canteras, y entre ambas actividades aportaron 1,2 puntos porcentuales a la variación positiva del indicador, de acuerdo con el informe técnico del Indec.

Entre los sectores que también cerraron mayo con resultados positivos se ubicaron Enseñanza (+1,9%), Transporte y comunicaciones (+1,5%), Servicios sociales y de salud (+0,8%), Otras actividades de servicios (+0,6%) y Construcción (+0,4%).

Del otro lado, la industria manufacturera y el comercio mayorista y minorista se mantuvieron entre los sectores más rezagados y volvieron a ejercer la mayor incidencia negativa sobre el resultado general del EMAE.

La pérdida de dinamismo se hizo más evidente en la industria y el comercio. La actividad manufacturera cayó 5,6% interanual y el comercio mayorista y minorista disminuyó 4,3%, en un contexto donde el consumo interno todavía no logra recuperar fuerza.

El retroceso de la actividad también alcanzó a otros rubros. Pesca presentó la contracción más significativa, con una caída del 29,3%, mientras que Hoteles y restaurantes (-1,8%), Intermediación financiera (-1,4%), Administración pública (-1,3%) y Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (-0,1%) también mostraron resultados negativos.