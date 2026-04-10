Arranca este viernes la tercera fecha de la Liga Jujeña: partidos, horarios y canchas

Fútbol femenino - Liga Jujeña - Foto: Club Gorriti

La Fecha 3 del Torneo Apertura “Gringo” Flores de la primera división, arrancará este viernes 10 de abril con diez encuentros correspondientes al femenino y masculino. En esta jornada correspondiente a la Liga Jujeña quedará libre el Club Los Perales.

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Jesús Flores - Atlético Palpalá vs Lavalle Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30

Líbero Bravo - San Francisco vs Nieva Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30

Estadio La Tablada - Palermo vs Gorriti Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30

Fútbol femenino Foto: Talleres de Perico

Estadio La Tablada - Belgrano vs Malvinas

Femenino a las 19:00

Masculino a las 21:00

Estadio Emilio Fabrizzi - Zapla vs Universitarios

Femenino a las 19:00

Masculino a las 21:00

Sábado 11 de abril

La Tablada - El Cruce vs Luján

Femenino a las 19:00

Masculino a las 21:00

Liga Jujeña Foto: Club Altos Hornos Zapla

Domingo 12 de abril

Líbero Bravo - Alberdi vs Gimnasia

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30

Plinio Zabala - Talleres vs Cuyaya

Femenino a las 16:00

Masculino a las 18:00

La Tablada - La Viña vs Comercio

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30