Arranca este viernes la tercera fecha de la Liga Jujeña: partidos, horarios y canchas

La Fecha 3 del
de la primera división, arrancará este viernes 10 de abril con diez encuentros correspondientes al femenino y masculino. En esta jornada correspondiente Torneo Apertura “Gringo” Flores a la quedará libre Liga Jujeña el Club Los Perales.
Fecha 3 Torneo Apertura de la Liga Jujeña: partidos, horarios y canchas Viernes de 10 de abril Jesús Flores - Atlético Palpalá vs Lavalle Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30
Líbero Bravo - San Francisco vs Nieva Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30
Estadio La Tablada - Palermo vs Gorriti Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30
Fútbol femenino
Estadio La Tablada - Belgrano vs Malvinas Femenino a las 19:00 Masculino a las 21:00
Estadio Emilio Fabrizzi - Zapla vs Universitarios
Femenino a las 19:00
Masculino a las 21:00 Sábado 11 de abril
La Tablada - El Cruce vs Luján Femenino a las 19:00 Masculino a las 21:00
Liga Jujeña
Foto: Club Altos Hornos Zapla
Domingo 12 de abril
Líbero Bravo - Alberdi vs Gimnasia Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30
Plinio Zabala - Talleres vs Cuyaya Femenino a las 16:00 Masculino a las 18:00
La Tablada - La Viña vs Comercio Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30
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