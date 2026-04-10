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10 de abril de 2026 - 11:33
Deportes.

Arranca este viernes la tercera fecha de la Liga Jujeña: partidos, horarios y canchas

Este 10 de abril arranca la tercera fecha correspondiente al Torneo Apertura de la Liga Jujeña de fútbol tanto de la rama masculina como femenina.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Fútbol femenino - Liga Jujeña - Foto: Club Gorriti

Fútbol femenino - Liga Jujeña - Foto: Club Gorriti

La Fecha 3 del Torneo Apertura “Gringo” Flores de la primera división, arrancará este viernes 10 de abril con diez encuentros correspondientes al femenino y masculino. En esta jornada correspondiente a la Liga Jujeña quedará libre el Club Los Perales.

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Fecha 3 Torneo Apertura de la Liga Jujeña: partidos, horarios y canchas

Viernes de 10 de abril

Jesús Flores - Atlético Palpalá vs Lavalle
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Líbero Bravo - San Francisco vs Nieva
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Estadio La Tablada - Palermo vs Gorriti
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Fútbol femenino
Foto: Talleres de Perico

Foto: Talleres de Perico

Estadio La Tablada - Belgrano vs Malvinas
Femenino a las 19:00
Masculino a las 21:00

Estadio Emilio Fabrizzi - Zapla vs Universitarios

Femenino a las 19:00
Masculino a las 21:00

Sábado 11 de abril

La Tablada - El Cruce vs Luján
Femenino a las 19:00
Masculino a las 21:00

Liga Jujeña
Foto: Club Altos Hornos Zapla

Foto: Club Altos Hornos Zapla

Domingo 12 de abril

Líbero Bravo - Alberdi vs Gimnasia
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Plinio Zabala - Talleres vs Cuyaya
Femenino a las 16:00
Masculino a las 18:00

La Tablada - La Viña vs Comercio
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

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