Quedó programada la Fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga Jujeña: equipo libre y cruces

La programación de la cuarta fecha del
, en las categorías de primera división femenino y masculino, fue confirmada por Torneo Apertura Jesús “Gringo” Flores La misma arrancará el la Liga Jujeña. viernes 17 de abril y en esta jornada Altos Hornos Zapla quedará libre.
Fixture de la Fecha 4 de la Liga Jujeña Viernes 17 de abril La Tablada - Cuyaya vs San Francisco Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30
Líbero Bravo - Lavalle vs Los Perales Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30
Jesús Flores - Malvinas vs Palermo Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30
Liga Jujeña
Fausto Tejerina - Gorriti vs El Cruce Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30
La Tablada - Luján vs Comercio Femenino a las 19:00 Masculino a las 21:00 Sábado 18 de abril
Universitarios vs Talleres Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30
La Tablada - Nieva vs Atlético Palpalá Femenino a las 19:00 Masculino a las 21:00
Liga jujeña (2)
Domingo 19 de abril
Líbero Bravo - Alberdi vs La Viña Femenino a las 9:00 Masculino a las 11:00 Lunes 20 de abril Papel Noa - Gimnasia de Jujuy vs Belgrano Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30
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