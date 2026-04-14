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14 de abril de 2026 - 13:57
Deportes.

Quedó programada la Fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga Jujeña: equipo libre y cruces

Confirmaron cómo se disputará la Fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga Jujeña. Altos Hornos Zapla quedará libre en esta jornada.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
futbol femenino liga jujeña

La programación de la cuarta fecha del Torneo Apertura Jesús “Gringo” Flores, en las categorías de primera división femenino y masculino, fue confirmada por la Liga Jujeña. La misma arrancará el viernes 17 de abril y en esta jornada Altos Hornos Zapla quedará libre.

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Fixture de la Fecha 4 de la Liga Jujeña

Viernes 17 de abril

La Tablada - Cuyaya vs San Francisco
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Líbero Bravo - Lavalle vs Los Perales
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Jesús Flores - Malvinas vs Palermo
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Liga Jujeña

Fausto Tejerina - Gorriti vs El Cruce
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

La Tablada - Luján vs Comercio
Femenino a las 19:00
Masculino a las 21:00

Sábado 18 de abril

Universitarios vs Talleres
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

La Tablada - Nieva vs Atlético Palpalá
Femenino a las 19:00
Masculino a las 21:00

Liga jujeña (2)

Domingo 19 de abril

Líbero Bravo - Alberdi vs La Viña
Femenino a las 9:00
Masculino a las 11:00

Lunes 20 de abril

Papel Noa - Gimnasia de Jujuy vs Belgrano
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

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