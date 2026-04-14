Quedó programada la Fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga Jujeña: equipo libre y cruces

La programación de la cuarta fecha del Torneo Apertura Jesús “Gringo” Flores , en las categorías de primera división femenino y masculino, fue confirmada por la Liga Jujeña . La misma arrancará el viernes 17 de abril y en esta jornada Altos Hornos Zapla quedará libre.

Deportes. "Hay clubes que no cobran cuota y otros que no llegan": el panorama de la Liga Jujeña

Deportes. Arranca este viernes la tercera fecha de la Liga Jujeña: partidos, horarios y canchas

La Tablada - Cuyaya vs San Francisco Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30

Líbero Bravo - Lavalle vs Los Perales Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30

Jesús Flores - Malvinas vs Palermo Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30

Liga Jujeña

Fausto Tejerina - Gorriti vs El Cruce

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30

La Tablada - Luján vs Comercio

Femenino a las 19:00

Masculino a las 21:00

Sábado 18 de abril

Universitarios vs Talleres

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30

La Tablada - Nieva vs Atlético Palpalá

Femenino a las 19:00

Masculino a las 21:00

Liga jujeña (2)

Domingo 19 de abril

Líbero Bravo - Alberdi vs La Viña

Femenino a las 9:00

Masculino a las 11:00

Lunes 20 de abril

Papel Noa - Gimnasia de Jujuy vs Belgrano

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30