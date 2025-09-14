domingo 14 de septiembre de 2025

14 de septiembre de 2025 - 17:32
Femenino.

Las chicas de Sportivo Palermo son las campeonas de la Copa Jujuy 2025

Las Canarias fueron contundentes y con mucha jerarquía en la zona de ataque golearon 4 a 1 a las chicas de El Carmen.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Palermo campeón Copa Jujuy 2025.

Palermo campeón Copa Jujuy 2025.

En la final de la Copa Jujuy 2025 del fútbol femenino, Sportivo Palermo derrotó por 4 a 1 a Atlético El Carmen y se consagró campeón del certamen.

Estefani Vilca a los 30' de la primera etapa abrió el marcador después de un centro desde la izquierda y una pelota qué quedó picando en el área, la agarró de derecha y la cruzó con destino de red. Dos minutos después llegó el segundo para las Canarias cuando Daiana Sosa, defensora de El Carmen quiso despejar pero la terminó metiendo en su propio arco.

El tercero llegó a los 21 minutos del segundo tiempo por medio de una cabezazo de Galián que recibió un buen centro de Vilca. A los 30' Noelia Cruz en contra dejó el marcador en 4 a 0.

El descuento de las chicas de El Carmen llegó por medio de Victoria Morón con un buen disparo de tiro libre a los 35' de la etapa complementaria.

