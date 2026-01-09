Certificado Único de Discapacidad: cuándo hay que actualizarlo en 2026 y requisitos

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento oficial con validez en todo el territorio nacional, que habilita a las personas con discapacidad a ejercer sus derechos y a acceder a los beneficios y servicios que les corresponden. En este marco, el Gobierno Nacional confirmó que permanecen vigentes las modificaciones implementadas en los trámites de renovación del certificado.

Sigue la tensión. Ley de Emergencia en Discapacidad: el Gobierno apeló el fallo que ordena ejecutarla

Ley. Presupuesto 2026: el oficialismo sacó dictamen e incorporó la derogación de fondos para Garrahan, universidades y discapacidad

El objetivo de estos cambios es asegurar el completo acceso a los derechos de quienes lo poseen. Previo a la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) —que será incorporada al Ministerio de Salud y funcionará bajo el nombre de “Secretaría Nacional de Discapacidad” — se comunicó una extensión de la vigencia de los certificados, tanto en versión física como digital, cuyo vencimiento estaba originalmente programado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 .

El Ejecutivo confirmó que todos los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) cuyo vencimiento esté previsto entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 recibirán una extensión automática de un año , prolongando su validez hasta la misma fecha en 2026.

No obstante, los certificados emitidos o actualizados durante 2022, 2023 o 2024 deberán tramitar su renovación en 2025, ya que no forman parte de la prórroga que se aplica al resto de los CUD.

El Certificado de Discapacidad constituye un documento reconocido a nivel nacional, expedido por una Junta Evaluadora Interdisciplinaria, destinado a personas que presenten limitaciones físicas, sensoriales, cognitivas o intelectuales que generen obstáculos significativos para su participación plena en la vida familiar y social, ya sea de manera temporal, prolongada o permanente.

Cuándo hay que actualizarlo en 2026 y qué condiciones se debe cumplir.

La finalidad de esta disposición es asegurar que los titulares puedan ejercer sus derechos con tranquilidad, al brindarles un plazo adicional para completar la renovación del trámite. Asimismo, pretende evitar la congestión de turnos durante los períodos de actualización de los certificados.

Las personas que deban actualizar su Certificado Único de Discapacidad durante 2026 deberán gestionar un turno en la Junta Evaluadora correspondiente. Para localizar la sede más próxima a tu lugar de residencia, podés acceder a este enlace.

Cuándo se debe actualizar el Certificado Único de Discapacidad en 2026.

Cuáles son los requisitos para obtener el Certificado Único de Discapacidad

Las personas interesadas en tramitar el Certificado Único de Discapacidad deberán acreditar la presencia de alguna de las siguientes situaciones o condiciones:

Intelectual y Mental.

Visual.

Motor.

Auditivo.

Respiratorio.

Cardiovascular.

Renal urológico.

Digestivo/Hepático.

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento público válido en todo el país.

Todo sobre el CUD: requisitos y proceso

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un instrumento oficial sin costo que acredita legalmente la situación de discapacidad de un individuo. Su emisión se efectúa luego de un examen realizado por un equipo interdisciplinario de especialistas.

Quienes deseen conocer los requisitos documentales según la categoría de discapacidad pueden consultarlos a través de este enlace.

Cabe subrayar que la extinción de la ANDIS no afecta la continuidad de los beneficios, prestaciones ni servicios que esta entidad proporciona a las personas registradas como beneficiarias.

Cuáles son los requisitos para obtener el Certificado Único de Discapacidad.

¿Cuáles son los beneficios del Certificado Único de Discapacidad?

Las personas que poseen el Certificado Único de Discapacidad (CUD) tienen derecho a acceder a diversos beneficios y apoyos, entre los cuales se incluyen:

Los beneficiarios del CUD cuentan con atención completa sin costo dentro del Sistema de Prestaciones Básicas para personas con discapacidad , que abarca servicios médicos, programas de rehabilitación, asistencia educativa, provisión de prótesis y otros apoyos esenciales.

cuentan con dentro del , que abarca servicios médicos, programas de rehabilitación, asistencia educativa, provisión de prótesis y otros apoyos esenciales. Asimismo, tienen derecho a utilizar gratuitamente el transporte público nacional , incluyendo trenes, subtes, colectivos y micros, tanto en recorridos locales como de larga distancia.

, incluyendo trenes, subtes, colectivos y micros, tanto en recorridos locales como de larga distancia. Los titulares del CUD pueden utilizar el Símbolo Internacional de Acceso, que garantiza circulación sin restricciones y facilidades para estacionar.

El Gobierno Nacional reafirmó que continúan vigentes los cambios en la renovación de este documento para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los beneficiarios.