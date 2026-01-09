Certificado Único de Discapacidad: cuándo hay que actualizarlo en 2026 y requisitos

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento oficial con validez en todo el territorio nacional, que habilita a las personas con discapacidad a ejercer sus derechos y a acceder a los beneficios y servicios que les corresponden. En este marco, el Gobierno Nacional confirmó que permanecen vigentes las modificaciones implementadas en los trámites de renovación del certificado.
El objetivo de estos cambios es asegurar el completo acceso a los derechos de quienes lo poseen. Previo a la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) —que será incorporada al Ministerio de Salud y funcionará bajo el nombre de “Secretaría Nacional de Discapacidad”— se comunicó una extensión de la vigencia de los certificados, tanto en versión física como digital, cuyo vencimiento estaba originalmente programado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.
¿Cuándo se debe renovar el Certificado Único de Discapacidad?
El Ejecutivo confirmó que todos los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) cuyo vencimiento esté previsto entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 recibirán una extensión automática de un año, prolongando su validez hasta la misma fecha en 2026.
No obstante, los certificados emitidos o actualizados durante 2022, 2023 o 2024 deberán tramitar su renovación en 2025, ya que no forman parte de la prórroga que se aplica al resto de los CUD.
El Certificado de Discapacidad constituye un documento reconocido a nivel nacional, expedido por una Junta Evaluadora Interdisciplinaria, destinado a personas que presenten limitaciones físicas, sensoriales, cognitivas o intelectuales que generen obstáculos significativos para su participación plena en la vida familiar y social, ya sea de manera temporal, prolongada o permanente.
La finalidad de esta disposición es asegurar que los titulares puedan ejercer sus derechos con tranquilidad, al brindarles un plazo adicional para completar la renovación del trámite. Asimismo, pretende evitar la congestión de turnos durante los períodos de actualización de los certificados.
Las personas que deban actualizar su Certificado Único de Discapacidad durante 2026 deberán gestionar un turno en la Junta Evaluadora correspondiente. Para localizar la sede más próxima a tu lugar de residencia, podés acceder a esteenlace.
Cuáles son los requisitos para obtener el Certificado Único de Discapacidad
Las personas interesadas en tramitar el Certificado Único de Discapacidad deberán acreditar la presencia de alguna de las siguientes situaciones o condiciones:
Intelectual y Mental.
Visual.
Motor.
Auditivo.
Respiratorio.
Cardiovascular.
Renal urológico.
Digestivo/Hepático.
Todo sobre el CUD: requisitos y proceso
El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un instrumento oficial sin costo que acredita legalmente la situación de discapacidad de un individuo. Su emisión se efectúa luego de un examen realizado por un equipo interdisciplinario de especialistas.
Quienes deseen conocer los requisitos documentales según la categoría de discapacidad pueden consultarlos a través de este enlace.
Cabe subrayar que la extinción de la ANDIS no afecta la continuidad de los beneficios, prestaciones ni servicios que esta entidad proporciona a las personas registradas como beneficiarias.
¿Cuáles son los beneficios del Certificado Único de Discapacidad?
Las personas que poseen el Certificado Único de Discapacidad (CUD) tienen derecho a acceder a diversos beneficios y apoyos, entre los cuales se incluyen:
Los beneficiarios del CUD cuentan con atención completa sin costo dentro del Sistema de Prestaciones Básicas para personas con discapacidad, que abarca servicios médicos, programas de rehabilitación, asistencia educativa, provisión de prótesis y otros apoyos esenciales.
Asimismo, tienen derecho a utilizar gratuitamente el transporte público nacional, incluyendo trenes, subtes, colectivos y micros, tanto en recorridos locales como de larga distancia.
Los titulares del CUD pueden utilizar el Símbolo Internacional de Acceso, que garantiza circulación sin restricciones y facilidades para estacionar.
También tienen derecho a cobrar asignaciones familiares específicas dirigidas a personas con discapacidad, así como a exenciones en determinados impuestos y tasas municipales.
Además, acceden a incentivos y condiciones preferenciales para la compra o adquisición de automóviles adaptados.