martes 30 de diciembre de 2025

30 de diciembre de 2025 - 11:46
El Gobierno anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad

La medida fue confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El Ejecutivo aseguró que no habrá recortes en las pensiones por discapacidad.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Agencia Nacional de Discapacidad.

La información fue confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa en Casa Rosada. Allí precisó que la nueva estructura funcionará como una secretaría dentro del Ministerio de Salud, actualmente a cargo de Mario Lugones.

Desde el Gobierno aclararon que la medida no implica cambios en el acceso a derechos ni recortes en las pensiones por discapacidad, uno de los principales puntos de preocupación en sectores vinculados al área.

Manuel Adorni
Quién estará a cargo del nuevo organismo

La nueva Secretaría de Discapacidad quedará bajo la conducción de Alejandro Vilches, quien hasta el momento se desempeñaba como interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad. Su designación apunta a garantizar continuidad administrativa durante el proceso de reordenamiento institucional.

Según explicó Adorni, el traspaso busca optimizar recursos y mejorar la coordinación entre las políticas de salud y las acciones vinculadas a la discapacidad. En ese sentido, sostuvo que la medida no modifica los programas vigentes ni las prestaciones que reciben los beneficiarios.

Desde el Ejecutivo remarcaron que el cambio responde a una reestructuración general del Estado, orientada a reducir estructuras administrativas y centralizar funciones dentro de los ministerios.

Qué pasará con las pensiones y los programas vigentes

El jefe de Gabinete remarcó que la transformación de la ANDIS en secretaría no afectará el pago de pensiones ni la continuidad de los programas existentes. “No hay ninguna decisión vinculada a quitar beneficios”, afirmó ante la prensa acreditada.

También señaló que los trámites y servicios continuarán funcionando con normalidad durante el proceso de transición, mientras se completa la integración administrativa dentro del Ministerio de Salud.

