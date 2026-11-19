El jinete jujeño Luciano Cachullani clasificó para representar a Jujuy en el Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María 2027, uno de los encuentros más importantes de la jineteada argentina. Con una extensa trayectoria en diferentes competencias y destacadas actuaciones en ediciones anteriores, el deportista se prepara para volver al tradicional ruedo cordobés con el objetivo de disputar el campeonato.

Por el país Luciano Cachullani, el jujeño del año, presente en el Festival de Doma de Entre Ríos

Es oriundo de Volcán Luciano Cachullani es el Jujeño del año 2019

Durante una entrevista en Arriba Jujuy, Cachullani expresó su satisfacción por esta nueva oportunidad de representar a la provincia y aseguró que atraviesa un gran momento deportivo.

“Estoy contento de poder representar una vez más a Jujuy en Jesús María”, manifestó el jinete, quien destacó que su experiencia en el festival le permite afrontar la competencia con mayor tranquilidad.

Con varias participaciones en el festival, Cachullani aseguró que sus expectativas para la próxima edición son altas y que su principal objetivo será volver a competir entre los mejores del país.

“Las expectativas son muy altas, yo estoy tranquilo, tengo en mente lo que voy a ir a hacer en el festival. Tengo un poco de conocimiento ya de dónde voy, así que son buenas y vamos a tratar de pelear el campeonato una vez más”, expresó.

El jinete explicó que actualmente se siente más preparado que en sus primeras participaciones, cuando los nervios y el desconocimiento del ambiente representaban un desafío adicional.

“Desde el 2025 hasta ahora estoy en un buen momento en el tema de la jineteada. Estoy más con la experiencia y todo, ya no estoy pensando dónde voy, nervioso de llegar al festival. Yo sé dónde voy, qué es lo que hay ahí”, sostuvo.

Además, remarcó que llegar a Jesús María representa el resultado de una preparación que se desarrolla durante todo el año, con participaciones en festivales y competencias clasificatorias.

“Todo el año uno se prepara y va al festival a tratar de ganar para estar en Jesús María, porque es lo máximo de la jineteada, digamos el mundial de la jineteada para todos los jinetes”, afirmó.

Sus antecedentes frente a los mejores jinetes del país

A lo largo de su carrera, Luciano Cachullani consiguió destacadas actuaciones frente a competidores de amplia trayectoria nacional.

Entre sus principales antecedentes recordó su participación en 2019, cuando disputó el campeonato con Emiliano Lali, representante de Buenos Aires, y terminó en el segundo puesto.

“Con Lali me tocó competir en el 2019, que él salió campeón. Veníamos del primer día, primero, segundo, primero, segundo, y bueno, a él le tocó salir campeón y yo segundo”, recordó.

También destacó su enfrentamiento con Tato Ramos, jinete de La Pampa y uno de los principales referentes de la categoría grupa.

“Con Tato Ramos también competí en el 2025. Yo salí tercero y él salió campeón”, señaló.

Cachullani mencionó además a Ramón Córdoba, de Santa Fe, como uno de los deportistas que admiró desde sus comienzos.

“Ramón Córdoba para mí fue un referente desde que yo era muy chiquito. Era un jinete grande, pero hasta el día de hoy le da pelea a cualquiera”, expresó.

El representante jujeño aseguró que competir frente a estos nombres le permitió adquirir experiencia y ganarse el reconocimiento dentro del ambiente de la jineteada.

La preparación de Luciano Cachullani para representar a Jujuy

Durante este año, el jinete participó en diferentes festivales dentro y fuera de la provincia, como parte de su preparación para la competencia nacional.

Entre sus presentaciones mencionó el festival de caballos de Trancas, en Tucumán, y una participación especial en el festival de Lázaro Caballero, donde fue contratado para realizar una monta.

“Me hablaron, me contrataron para hacer una monta especial. Estuve ahí, monté en el ruedo y salí campeón también con la grupa”, relató.

Además, aseguró que estuvo presente en numerosos encuentros de jineteada realizados en Jujuy, con el objetivo de mantener el ritmo competitivo y continuar perfeccionando su desempeño.

El jinete también habló del reconocimiento que recibe actualmente, tanto en su provincia como en Jesús María, donde sus actuaciones anteriores comenzaron a posicionarlo entre los competidores destacados.

“Llegás allá y la gente te reconoce. Años antes no pasaba. Vos entrabas al vestuario del festival y pasaban los chicos que ya eran campeones, todos con arrastre, vos mirabas y te apocabas un poco, pero bueno, ahora le dimos pelea”, recordó.

El orgullo de representar a Jujuy y el acompañamiento de su familia

Más allá de los resultados deportivos, Cachullani destacó la importancia de representar a Jujuy y el acompañamiento que recibe de su familia en cada competencia.

Desde sus primeros años tenía el objetivo de dedicarse a la jineteada y llegar a los principales escenarios del país. Con el paso del tiempo, ese sueño se transformó en una trayectoria que lo convirtió en uno de los referentes jujeños de la actividad.

“Desde muy chiquito ya venía pensando y tenía en mente lo que quería hacer con el tema de la jineteada. Gracias a Dios se dio y eso me dio más fuerza todavía para llegar a donde llegué”, expresó.

Sobre los riesgos que implica la disciplina, reconoció que su familia siempre le pide que tenga cuidado antes de cada presentación, aunque aseguró que procura concentrarse en disfrutar de la competencia.

“Siempre me están diciendo que me cuide, pero yo en eso no pienso. Yo voy a disfrutar arriba de un caballo”, señaló.

Con la clasificación asegurada, Luciano Cachullani afrontará Jesús María 2027 con la experiencia de sus participaciones anteriores y la ilusión de alcanzar el título. El jinete buscará volver a posicionar a Jujuy entre los protagonistas de la máxima competencia nacional de jineteada.