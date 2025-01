En ese sentido, Luciano Cachullani, habló con Canal 4 y mencionó que "esto viene desde mi viejo que montaba y toda la vida tuvo tropilla de jineteada. Mis hermanos también fueron jinetes y siguen montando, uno de ellos llegó a Jesús María, él fue el que me dio fuerzas para darle para adelante.

Hacer podio "para mi es un orgullo grande y poder dejar a Jujuy en lo más alto. Siempre dejo lo mejor de mi y ahora se me dio", dijo y señaló que "nosotros todos los años apuntamos a Jesús María. Mi papá siempre nos metió en la cabeza que era lo máximo. El podio es para mi familia y para toda la provincia".

Sobre el apoyo de la gente destacó que "cuando llegué a Jujuy estaba mi familia y personas de todos lados que me esperaron en el pueblo con una alegría inmensa. Eso es hermoso".

Embed - "Este podio es para mi familia y para todo Jujuy", dijo Luciano Cachullani

Por qué se ata el brazo en cada jineteada

"Después de un accidente que sufrí en una jineteada, se me salió varias veces el hombro. Nunca quise dejar la doma por eso no fui a fisioterapia, y por eso lo ato con seguridad”, explica sobre la faja que utiliza en su brazo derecho. "Ya está mejor, pero por las dudas me lo sigo atando", agregó entre risas.

"A la gente le llama la atención que me ate el brazo y ya me acostumbré a jinetear así", dijo y concluyó contando que Jesús María es una fiesta grande que me abrió las puertas en otras partes del país".