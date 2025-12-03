Ranking Times: caen las universidades argentinas y no hay ninguna entre las 50 mejores de la región

En el ranking latinoamericano 2026 elaborado por Times Higher Education (THE) no aparece ninguna de las universidades argentinas dentro del top 50 de la región. Esto representa un paso atrás frente a la medición previa, en la que tres casas de estudio nacionales lograban ubicarse entre las cincuenta primeras.

Según explicó THE, esta baja se debe a una modificación en los criterios de evaluación , que desde esta edición analiza a las instituciones de América Latina bajo parámetros utilizados a nivel mundial .

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) aparece como la entidad académica argentina mejor ubicada en el listado regional, ocupando el puesto 62 . En la edición anterior —su debut en la medición— la UNLP había alcanzado el lugar 28 . La Universidad Austral también sufrió un descenso, pasando del 43 al 82 , y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) retrocedió del 52 al 89 .

Únicamente tres universidades nacionales lograron mantenerse dentro del top 100 latinoamericano , cuando el año pasado ese grupo incluía a ocho instituciones argentinas. El aspecto positivo es que en esta edición doce universidades del país lograron entrar al ranking, frente a las nueve que habían sido incluidas en 2024 .

Varias casas de estudio —incluida la UBA— optaron por no formar parte de esta evaluación. Desde Times Higher Education señalaron que la clasificación funciona bajo adhesión voluntaria. Para aparecer en el listado, cada institución debe inscribirse y entregar la información que exigen los parámetros definidos por la organización.

“Argentina ha tenido un año difícil en el ranking, con pérdidas significativas en la cima de la tabla debido al cambio de metodología”, precisó el comunicado emitido por THE.

Una metodología más estricta que redefine la competencia regional

En ediciones anteriores, la calificación del Latin America University Rankings se construía comparando a cada institución únicamente con sus pares latinoamericanas. En cambio, este año Times decidió aplicar la misma escala global que emplea en sus listados internacionales, lo que supone un criterio de evaluación más riguroso.

El ranking de Times Higher Education se apoya en 16 métricas de desempeño organizadas en cinco categorías. Las más determinantes son la calidad de la producción académica, el nivel de la enseñanza y el impacto y prestigio científico. Las otras dos áreas analizadas incluyen la relación con el sector productivo, vinculada a la transferencia de tecnología y patentes, y la proyección internacional, que considera la presencia de docentes y estudiantes provenientes del exterior.

La Universidade de São Paulo volvió a ocupar el liderazgo regional, con la Universidade Estadual de Campinas como inmediata escolta. El tercer lugar quedó para la Pontificia Universidad Católica de Chile, mientras que los otros dos puestos del top 5 fueron para instituciones de Brasil: la Universidade Federal de Rio de Janeiro y la Universidade Estadual Paulista (Unesp).

Predominio brasileño y reconfiguración del liderazgo académico en la región

Entre las diez primeras posiciones aparecen siete casas de estudio brasileñas, una chilena y dos mexicanas —el Tecnológico de Monterrey (7°) y la Universidad Nacional Autónoma de México (9°)—. Desde Times Higher Education destacaron, en particular, el nivel de producción científica de las universidades de Brasil que lideran la clasificación.

La versión latinoamericana del ranking THE incluye 223 instituciones de 16 naciones. Brasil es el país con mayor representación, con 69 universidades evaluadas, seguido por Colombia (38), Chile (31) y México (25). En el caso argentino, solo 12 universidades forman parte del listado: 8 estatales y 4 privadas.

“Es una alegría compartir, por cuarto año consecutivo, el reconocimiento de la Universidad Austral como la universidad privada mejor posicionada de la Argentina en el THE Latin America University Rankings 2026. Este logro, en un año especialmente desafiante por los cambios metodológicos del ranking, reafirma nuestro compromiso con la excelencia académica, la investigación y la formación integral”, expresó el rector, Julián Rodríguez.

Panorama argentino: avances en participación y retrocesos en posiciones

Las demás casas de estudio privadas que aparecen en la clasificación son la Pontificia Universidad Católica Argentina (ubicada entre los puestos 126 y 150), la Universidad Católica de Córdoba y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires – ITBA, ambas incluidas en el tramo 151 en adelante.

Dentro del sector público, además de la UNLP y la UNSAM lograron integrar la lista la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), ubicadas ambas entre los puestos 101 y 125. También fueron incluidas la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), todas ellas situadas en el tramo 151 en adelante.

“Si bien Brasil domina la cima del ranking, es inspirador ver una creciente diversidad y solidez en toda la región latinoamericana”, señaló Ellie Bothwell, editora de rankings de THE. Y agregó: “Las universidades latinoamericanas han estado operando en condiciones difíciles en los últimos años, especialmente en lo que respecta al financiamiento de la educación superior, pero los resultados muestran la fortaleza y resiliencia del sector frente a estos desafíos”.

Reclamo universitario en medio del debate por el financiamiento 2026

De cara a la discusión del Presupuesto 2026, las universidades públicas volvieron este martes a reiterar su pedido de mayores recursos.

Según advirtió el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en un comunicado —el organismo que nuclea a las autoridades de las instituciones estatales—, las partidas contempladas en el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo el 15 de septiembre “quedaría gravemente lesionado el derecho a la educación que tienen las y los jóvenes argentinos en la universidad pública de calidad con la que hoy cuenta el país y que la gran mayoría de la sociedad reconoce”.

En paralelo a la celebración por sus 40 años de existencia, el CIN renovó su reclamo por la puesta en marcha efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y reiteró la necesidad de ampliar las partidas contempladas en el proyecto presupuestario del Gobierno. E

l organismo sostuvo que se requieren “fondos que permitan establecer parámetros de previsibilidad que eviten la limitación del funcionamiento de las instituciones universitarias para el año que viene”.