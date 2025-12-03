miércoles 03 de diciembre de 2025

3 de diciembre de 2025 - 14:56
Insólito.

Alumnos destrozaron una escuela en Mendoza porque no les permitieron faltar el último día

La Universidad Champagnat de Mendoza sancionó a 115 alumnos del Colegio Santa María por graves destrozos.

Alumnosdestrozaron una escuela en Mendoza&nbsp;

Alumnos destrozaron una escuela en Mendoza 

Un grupo de 115 alumnos de quinto año del Colegio Universitario Santa María, dependiente de la Universidad Champagnat, protagonizó graves incidentes en Mendoza tras no recibir autorización para faltar el último día de clases. La reacción se dio el jueves 27 de noviembre, después de los festejos del UUD (último último día), cuando los estudiantes iniciaron protestas y provocaron destrozos en el edificio universitario.

Sanción ejemplificadora y plan de reparación obligatorio

La Universidad Champagnat resolvió aplicar una sanción disciplinaria inédita: 20 amonestaciones para cada uno de los 115 alumnos involucrados, consideradas “faltas muy graves” según los artículos 3° y 4° del reglamento institucional del Colegio. Los incidentes incluyeron daños en mobiliario, instalaciones y producciones académicas de estudiantes de la Facultad de Informática y Diseño, además de insultos a docentes, personal no docente y autoridades, y desobediencia generalizada a las órdenes de preceptores y directivos.

Alumnos destrozaron una escuela en Mendoza
Alumnos destrozaron una escuela en Mendoza

Alumnos destrozaron una escuela en Mendoza

El reglamento de convivencia establece que este nivel de amonestaciones implica la pérdida automática de la regularidad y obliga a los alumnos a rendir todas las materias como libres. Sin embargo, la institución decidió no limitar su respuesta a lo punitivo y puso en marcha un extenso Plan de Trabajo de Reparación y Recapacitación Escolar, con el fin de que los estudiantes reparen el daño causado y reflexionen sobre lo sucedido.

El plan se implementará entre el 12 y el 18 de diciembre e incluye tareas comunitarias, acciones institucionales y actividades pedagógicas. Entre ellas, la limpieza y reparación de los espacios afectados, la elaboración de materiales para distintos niveles educativos, proyectos solidarios dentro de la comunidad escolar y talleres de convivencia sobre el valor de las normas y el impacto de las acciones individuales en la vida escolar. Como instancia final, todos los alumnos deberán aprobar un coloquio formativo. Si cumplen íntegramente con el plan, las amonestaciones se reducirán de 20 a 14; quienes superen las cinco amonestaciones previas no podrán acceder a esa reducción.

Protestas de padres y sospechas de “acomodo” en Mendoza

Además de las sanciones académicas, la resolución establece que los padres de los alumnos deberán afrontar los costos económicos de los arreglos y restitución de los daños en la institución. Esta decisión generó malestar en parte de las familias, que se presentaron en la mañana del miércoles en la sede del colegio para manifestar su rechazo a las amonestaciones masivas y pedir que los estudiantes puedan completar el ciclo lectivo sin quedar retrasados en su ingreso a la universidad.

En diálogo con el diario Los Andes, un padre sostuvo que muchos reclamos apuntan a que solo se sancione a los “cabecillas” de los disturbios y no a la totalidad del grupo. A esto se sumaron denuncias de algunos familiares que aseguran que diez alumnos habrían sido eximidos de las sanciones por presuntos “contactos” o “acomodos” con las autoridades del colegio, lo que encendió aún más la polémica dentro de la comunidad educativa.

En un comunicado oficial, la Universidad Champagnat y el Colegio Universitario Santa María remarcaron que el régimen institucional reconoce, entre los derechos de los estudiantes, el de ser formados y acompañados en la adquisición de normas éticas y morales para integrarse positivamente en la comunidad. En esa línea, subrayaron que la respuesta ante situaciones de inconducta no se limita solo a las sanciones, sino que incorpora instancias pedagógicas de reflexión, reparación y aprendizaje significativo.

