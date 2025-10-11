sábado 11 de octubre de 2025

11 de octubre de 2025 - 19:57
Fútbol.

Gimnasia de Mendoza ascendió a la Primera División

Una jornada histórica para el club mendocino que hizo realidad el sueño de toda su gente. Mientras que Madryn todavía podrá luchar por el ascenso en el Reducido.

Federico Franco
Por  Federico Franco
image
El encuentro fue arbitrado por Nicolás Ramírez, con el VAR a cargo de Héctor Paletta, y contó con la transmisión de TyC Sports.

Durante el primer tiempo, Gimnasia de Mendoza, conducido por Ariel Broggi, tuvo dos goles anulados por mano previa luego de la intervención del VAR. El desarrollo del partido fue intenso y friccionado, con escasas oportunidades claras, hasta que el conjunto chubutense aprovechó una pelota parada para abrir el marcador y asegurar el triunfo.

El equipo dirigido por Leandro Gracián abrió el marcador gracias al gol de Luis Silba, quien de cabeza marcó el único tanto del partido a los 32 minutos del segundo tiempo, tras un tiro libre ejecutado por Nazareno Solís.

Desde entonces, el Aurinegro defendió la ventaja y jugó con la desesperación de Gimnasia de Mendoza, que intentó revertir el resultado con constantes pelotazos sobre el área de Yair Bonnín. Y, cuando el resultado se encaminaba a finalizar de dicha manera, el cuadro de Cuyo se encontró con un penal en el tiempo de descuento tras una mano de Alejandro Gutiérrez después de un remate de Facundo Lencioni.

El propio mediocampista se hizo cargo de ejecutar la pena máxima y, con un potente remate que ingresó en el ángulo, puso el 1-1 en el marcador a los 94 minutos de partido.

En el alargue ninguno de los dos pudo sacar ventaja pero en los penales, el arquero del Lobo fue figura y su equipo gritó campeón.

