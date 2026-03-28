Clima en Jujuy hoy: sábado inestable con lluvias y tormentas aisladas

La jornada de este sábado se presenta con condiciones inestables en San Salvador de Jujuy , donde el mal tiempo será protagonista durante gran parte del día. El pronóstico anticipa lluvias intermitentes y tormentas aisladas, en un contexto de alta humedad y cielo mayormente cubierto.

Clima. Pronóstico en Jujuy: cómo estará el tiempo este domingo tras varios días de inestabilidad

SMN. Alerta amarilla por tormentas en Jujuy: cómo estará el tiempo este jueves

Desde las primeras horas, el cielo se mantiene nublado con algunas lluvias débiles . La temperatura arranca templada, cerca de los 18°C, con poco viento y un ambiente cargado de humedad, lo que genera sensación de pesadez.

Con el correr del día, la inestabilidad irá en aumento. Se prevé la formación de tormentas aisladas , algunas con mayor intensidad, que podrían estar acompañadas por actividad eléctrica y ráfagas leves. La máxima alcanzaría los 23°C.

Noche con mejoras parciales

Hacia la noche, las lluvias podrían volverse más dispersas, aunque el cielo continuará mayormente cubierto. Las condiciones seguirán siendo inestables, sin un cambio significativo en el corto plazo.

El comportamiento del clima responde a las características habituales de marzo en la región, un mes donde las precipitaciones suelen ser frecuentes y las tormentas forman parte del escenario climático.

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Recomendaciones para este sábado

Ante este panorama, se recomienda circular con precaución, llevar abrigo liviano e impermeable, y mantenerse informado ante posibles alertas meteorológicas.

El fin de semana arranca con un clima cambiante en la capital jujeña, ideal para actividades bajo techo y con atención puesta en la evolución del tiempo.