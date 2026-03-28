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28 de marzo de 2026 - 09:58
Jujuy.

Clima en Jujuy hoy: sábado inestable con lluvias y tormentas aisladas

El día estará marcado por la inestabilidad, con lluvias intermitentes y probabilidad de tormentas a lo largo del día. Se espera alta humedad, cielo mayormente nublado y temperaturas templadas.

Por  Verónica Pereyra
Jujuy nublado

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Mañana gris y con precipitaciones

Desde las primeras horas, el cielo se mantiene nublado con algunas lluvias débiles. La temperatura arranca templada, cerca de los 18°C, con poco viento y un ambiente cargado de humedad, lo que genera sensación de pesadez.

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Jujuy nublado&nbsp;

Jujuy nublado

Tormentas durante la tarde

Con el correr del día, la inestabilidad irá en aumento. Se prevé la formación de tormentas aisladas, algunas con mayor intensidad, que podrían estar acompañadas por actividad eléctrica y ráfagas leves. La máxima alcanzaría los 23°C.

Noche con mejoras parciales

Hacia la noche, las lluvias podrían volverse más dispersas, aunque el cielo continuará mayormente cubierto. Las condiciones seguirán siendo inestables, sin un cambio significativo en el corto plazo.

El comportamiento del clima responde a las características habituales de marzo en la región, un mes donde las precipitaciones suelen ser frecuentes y las tormentas forman parte del escenario climático.

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Recomendaciones para este sábado

Ante este panorama, se recomienda circular con precaución, llevar abrigo liviano e impermeable, y mantenerse informado ante posibles alertas meteorológicas.

El fin de semana arranca con un clima cambiante en la capital jujeña, ideal para actividades bajo techo y con atención puesta en la evolución del tiempo.

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