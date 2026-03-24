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24 de marzo de 2026 - 12:04
Policiales.

Comienza el juicio en Brasil contra la abogada argentina acusada de racismo

Agostina Páez está imputada por injuria racial. La causa podría derivar en una condena, aunque la ausencia de antecedentes penales podría influir.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Empieza el juicio en Brasil: qué pena podría recibir la abogada argentina acusada de racismo.

Empieza el juicio en Brasil: qué pena podría recibir la abogada argentina acusada de racismo.

Este martes, Agostina Páez, la abogada argentina señalada por presuntos gestos racistas en Río de Janeiro, enfrentará una audiencia de instrucción y juzgamiento en el Tribunal Penal N°37 de esa ciudad, instancia en la que podría definirse si es absuelta o condenada.

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La joven, oriunda de Santiago del Estero, se encontraba de vacaciones con amigas cuando fue registrada en video realizando dichos gestos a la salida de un local nocturno. A raíz de la difusión del caso y tras la denuncia presentada por empleados que habrían sido agredidos, la justicia dispuso su detención.

Agostina Páez es una abogada santiagueña de 29 años.

Desde ese momento, la abogada de 29 años quedó formalmente acusada por tres episodios de injuria racial, una figura penal que en Brasil contempla sanciones estrictas. De acuerdo con el Código Penal brasileño, cada uno de estos hechos puede ser penado con condenas que oscilan entre dos y cinco años de prisión.

En ese marco, en caso de que se aplique el máximo de la pena para cada uno de los episodios, el escenario más gravoso podría implicar una sentencia acumulada de hasta 15 años de cárcel, dependiendo de la decisión que adopte el tribunal.

No obstante, dado que no registra antecedentes penales, lo más factible es que, en caso de una eventual condena, se tome como referencia el mínimo de la escala punitiva. En otras palabras, la sanción podría ubicarse muy por debajo del máximo previsto, aunque la definición final quedará en manos del magistrado que interviene en la causa.

Agostina Páez está imputada por injuria racial, un delito grave en ese país, pero su falta de antecedentes podría jugar a favor en la sentencia.

Cómo es el proceso judicial en Brasil y qué puede pasar

A diferencia del esquema argentino, en el que el juicio oral constituye una fase posterior dentro del proceso, en Brasil gran parte de la tramitación se desarrolla en una única audiencia. Este martes, desde las 15.30, el juez tomará declaración a testigos, evaluará las pruebas presentadas y escuchará los alegatos tanto de la fiscalía como de la defensa.

En el marco de la audiencia de instrucción y juzgamiento, el magistrado tiene la posibilidad de dictar sentencia en el acto, ya sea para absolver o condenar, o bien disponer que el expediente continúe en otra instancia para un análisis más exhaustivo. En caso de no alcanzar una resolución en ese momento, se fija una nueva fecha para dar continuidad al proceso.

Empieza en Brasil el juicio contra la abogada argentina acusada de racismo.

La abogada Carla Junqueira, defensora de Agostina Páez, señaló en declaraciones a colegas de TN que “existe la posibilidad de que todo quede resuelto en esta misma jornada”. No obstante, aclaró que, si el juez estima necesario contar con mayor plazo, el expediente continuará en una nueva audiencia.

Este martes, Agostina Páez, la abogada argentina acusada de haber realizado gestos racistas en Río de Janeiro, será juzgada.

En paralelo, Páez permanece en libertad mientras avanza el proceso, aunque con restricciones estrictas: utiliza una tobillera electrónica y tiene vedada la salida del territorio brasileño. Según su propio testimonio, asegura recibir hostigamientos y amenazas a través de redes sociales, motivo por el cual opta por mantenerse en resguardo en su departamento ubicado en Río de Janeiro.

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