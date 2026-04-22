Detuvieron en Brasil a otro argentino acusado de racismo

Un hombre argentino de 67 años fue detenido en Río de Janeiro acusado de racismo , luego de insultar a una joven oriunda de Brasil en la fila de un cajero de supermercado en la zona de Copacabana. El acusado fue trasladado inmediatamente después de ser aprehendido.

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Según la denuncia, la víctima es Samara Rodrigues de Lima, una joven de 23 años que trabaja como repartidora para una aplicación de entregas. La mujer se había ubicado delante de una caja que estaba por abrir para agilizar sus pedidos , pero la cajera demoró unos diez minutos en comenzar a atender.

Durante esa espera, José Luis Haile comenzó a quejarse en voz alta por la demora . En ese contexto, Samara intervino para explicarle que la tardanza no era responsabilidad de la empleada , sino que la caja todavía estaba en proceso de apertura cuando él se sumó a la fila.

Detuvieron en Brasil a un argentino acusado de racismo Detuvieron en Brasil a un argentino acusado de racismo

De acuerdo al testimonio incorporado a la denuncia, el hombre le exigió que se callara con un gesto. Cuando la joven le respondió que no tenía por qué obedecerle, él le dijo “negra puta” en dos oportunidades. La situación fue advertida por otro ciudadano argentino que estaba en el lugar haciendo compras y que, indignado por lo sucedido, avisó a una patrulla de la Guardia Municipal que se encontraba en la esquina del local.

Los agentes intervinieron de inmediato, detuvieron al acusado en el acto y lo trasladaron a la 12ª Comisaría de Policía Civil de Copacabana. Allí quedó detenido en flagrancia por injuria racial.

Otro argentino detenido en Brasil Otro argentino detenido en Brasil

Residente en Brasil y traslado a una cárcel común

Un dato clave en este caso es que Haile no estaba en Brasil como turista. Según declaró ante la policía, vive en ese país desde hace dos años y ya tiene residencia. Por esa condición, fue derivado directamente a una cárcel común en Benfica.

La situación difiere de la de Agostina Páez, la abogada argentina que meses atrás fue denunciada por un episodio racista en Ipanema. En aquel caso, por tratarse de una turista, el proceso incluyó arresto domiciliario y el uso de tobillera electrónica antes de poder regresar al país.

En cambio, la Justicia de Río de Janeiro resolvió rápidamente convertir la detención de Haile en prisión preventiva. Desde enero de 2023, Brasil equiparó la injuria racial al delito de racismo, por lo que se trata de un delito imprescriptible, sin posibilidad de fianza en sede policial y con penas que van de dos a cinco años de prisión.