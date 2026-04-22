miércoles 22 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de abril de 2026 - 20:56
Mundo.

Detuvieron en Brasil a otro argentino acusado de racismo

En Brasil detuvieron a un hombre de 67 años por insultar a una mujer. Fue en un supermercado de Río de Janeiro.

Detuvieronen Brasil a un argentino acusado de racismo&nbsp;

Detuvieron en Brasil a un argentino acusado de racismo 

Un hombre argentino de 67 años fue detenido en Río de Janeiro acusado de racismo, luego de insultar a una joven oriunda de Brasil en la fila de un cajero de supermercado en la zona de Copacabana. El acusado fue trasladado inmediatamente después de ser aprehendido.

Lee además
la dura y contundente frase que dijo agostina paez antes del inicio del juicio en brasil
Mundo.

La dura y contundente frase que dijo Agostina Páez antes del inicio del juicio en Brasil
Llegó a Argentina la abogada acusada de racismo en Brasil
País.

Llegó a Argentina la abogada acusada de racismo en Brasil: "Se terminó esta pesadilla"

Según la denuncia, la víctima es Samara Rodrigues de Lima, una joven de 23 años que trabaja como repartidora para una aplicación de entregas. La mujer se había ubicado delante de una caja que estaba por abrir para agilizar sus pedidos, pero la cajera demoró unos diez minutos en comenzar a atender.

El incidente

Durante esa espera, José Luis Haile comenzó a quejarse en voz alta por la demora. En ese contexto, Samara intervino para explicarle que la tardanza no era responsabilidad de la empleada, sino que la caja todavía estaba en proceso de apertura cuando él se sumó a la fila.

Detuvieron en Brasil a un argentino acusado de racismo
Detuvieron en Brasil a un argentino acusado de racismo

Detuvieron en Brasil a un argentino acusado de racismo

De acuerdo al testimonio incorporado a la denuncia, el hombre le exigió que se callara con un gesto. Cuando la joven le respondió que no tenía por qué obedecerle, él le dijo “negra puta” en dos oportunidades. La situación fue advertida por otro ciudadano argentino que estaba en el lugar haciendo compras y que, indignado por lo sucedido, avisó a una patrulla de la Guardia Municipal que se encontraba en la esquina del local.

Los agentes intervinieron de inmediato, detuvieron al acusado en el acto y lo trasladaron a la 12ª Comisaría de Policía Civil de Copacabana. Allí quedó detenido en flagrancia por injuria racial.

Otro argentino detenido en Brasil

Otro argentino detenido en Brasil

Residente en Brasil y traslado a una cárcel común

Un dato clave en este caso es que Haile no estaba en Brasil como turista. Según declaró ante la policía, vive en ese país desde hace dos años y ya tiene residencia. Por esa condición, fue derivado directamente a una cárcel común en Benfica.

La situación difiere de la de Agostina Páez, la abogada argentina que meses atrás fue denunciada por un episodio racista en Ipanema. En aquel caso, por tratarse de una turista, el proceso incluyó arresto domiciliario y el uso de tobillera electrónica antes de poder regresar al país.

En cambio, la Justicia de Río de Janeiro resolvió rápidamente convertir la detención de Haile en prisión preventiva. Desde enero de 2023, Brasil equiparó la injuria racial al delito de racismo, por lo que se trata de un delito imprescriptible, sin posibilidad de fianza en sede policial y con penas que van de dos a cinco años de prisión.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La dura y contundente frase que dijo Agostina Páez antes del inicio del juicio en Brasil

Llegó a Argentina la abogada acusada de racismo en Brasil: "Se terminó esta pesadilla"

El provocativo gesto del papá de la abogada argentina que estuvo presa en Brasil

Agostina Páez, víctima de ataques raciales en redes tras su polémica en Brasil

Quién es "El Puma de Janeiro", el argentino detenido en Brasil por racismo

Lo que se lee ahora
cayo una avioneta en paraguay y vecinos saquearon millones de dolares
Mundo.

Cayó una avioneta en Paraguay y vecinos saquearon millones de dólares

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Vandalizaron el ascensor de Plaza Belgrano. video
Jujuy.

Rompieron el ascensor de la Plaza Belgrano a 10 días de la inauguración

Secuestraron pistolas de juguete en una escuela de Jujuy (imagen con IA)
Jujuy.

En medio de las amenazas por tiroteo, alumnos llevaron pistolas de juguete a una escuela de Jujuy

Murió un actor de “El Chavo del 8″ a los 85 años.
Espectáculos.

Murió a los 85 años un recordado actor de El Chavo del 8

Foto ilustrativa. video
Educación.

Encuesta sobre el uso de celulares en las escuelas: qué dicen los alumnos de Jujuy

Dengue video
Salud.

Confirmaron el primer caso positivo de dengue en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel