martes 07 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de abril de 2026 - 11:20
Entrevistas.

Agostina Páez, víctima de ataques raciales en redes tras su polémica en Brasil

La abogada contó que recibe insultos similares o más fuertes a los que ella pronunció, y denunció la “hipocresía” de quienes la critican.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Agostina Páez denunció que la discriminan en redes.

Agostina Páez denunció que la discriminan en redes.

Agostina Páez, la abogada oriunda de Santiago del Estero que pasó dos meses detenida en Brasil tras realizar gestos considerados discriminatorios a la salida de un bar, denunció este lunes que sigue recibiendo ataques en redes sociales con insultos "iguales o peores" que los que ella protagonizó en el incidente original.

Lee además
Agostina Paéz.
Mundo.

De cuánto es la millonaria cifra que complicó el regreso de Agostina Páez, la abogada detenida en Brasil
Autorizan el regreso a la Argentina de Agostina Páez, la abogada acusada de racismo
País.

Autorizan el regreso de Agostina Páez, la abogada acusada de racismo en Brasil

En diálogo con colegas de TN, la joven relató que recibe comentarios como "negra de mierda" o "marrón". "Me ofenden diciendo lo mismo", afirmó.

Agostina Páez es una abogada santiagueña de 29 años.

Agostina Páez reconoció su error y habló de "hipocrecía"

Páez denunció una “hipocresía”, ya que, según su perspectiva, quienes la cuestionan por lo ocurrido —evento que ella misma definió como “muy repudiable”— reaccionan con conductas semejantes a las suyas.

Aun así, reconoció que comprende que su actitud haya generado indignación y rechazo, al admitir que su manera de enfrentar el conflicto y las agresiones sufridas en Brasil “ha sido mala”.

Al comienzo del reportaje, Páez fue interrogada sobre la molestia que provocaron sus acciones, aunque esta vez el rechazo venía de sus propios compatriotas. “Yo no puedo hacer nada contra la opinión de la gente. Lo entiendo porque mi reacción ha sido mala y entiendo que es muy repudiable”, admitió.

Agostina Paez.
Agostina Páez.

Agostina Páez.

Aun así, la joven manifestó su descontento con quienes la atacan en redes, señalando que percibe una “hipocresía” en muchos de los comentarios que le llegan.

"Veo que hay mucha hipocresía en algunas personas que han salido a atacarme", aseguró. Y agregó: "En los comentarios que veo me atacan de la misma o peor forma de mi reacción mala. Entonces, al final, me estás atacando mucho peor de lo que yo he hecho, que yo sé que está mal".

Al relatar los insultos que actualmente recibe, Páez explicó: “Me ofenden hasta diciendo lo mismo. Negra de mierda y marrón”.

Agostina Páez visitó a Georgina Barbarrosa

Embed

La abogada señaló que comprende en cierta medida el “rechazo” hacia su persona, y admitió que todavía se siente “mal y sobrepasada” por lo ocurrido tras la salida del bar en Brasil. “Estoy haciendo tratamiento psicológico y aferrándome mucho a mi gente, a mis amigas para no ver tanto, porque me obsesiono viendo comentarios y obviamente me hace mal”, precisó.

Para cerrar, agregó: “Sigo mal, sobrepasada, pero trato de tomarlo con calma. En Argentina me siento mas segura que en Brasil, donde estaba sola y encerrada”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

De cuánto es la millonaria cifra que complicó el regreso de Agostina Páez, la abogada detenida en Brasil

Autorizan el regreso de Agostina Páez, la abogada acusada de racismo en Brasil

Agostina Páez regresa a Argentina tras pasar tres meses bajo arresto domiciliario en Brasil

Habló la abogada acusada de racismo en Brasil tras el video de su padre: qué dijo

Llegó a Argentina la abogada acusada de racismo en Brasil: "Se terminó esta pesadilla"

Las más leídas

Ropa usada, frontera y crisis textil video
Jujuy.

Ropa usada, frontera y crisis textil: qué hay detrás del fenómeno que tiene a Jujuy como principal puerta de entrada

Crece la demanda por las vacunas antigripales. video
Jujuy.

Vacunas antigripales: precio

Fatalidad en Perico.
Policiales.

Hallaron el cuerpo de un hombre que era buscado en Perico

Club Atlético Miraflores (foto archivo).
Deportes.

El gran gesto de Vélez con un club jujeño que comparte sus colores y fue fundado por un hincha del Fortín

La siguió, la golpeó y la amenazó: detienen a un joven en un caso de violencia de género
Policiales.

Detienen a un joven en un caso de violencia de género: la siguió, la golpeó y la amenazó

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel