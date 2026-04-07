Agostina Páez, víctima de ataques raciales en redes tras su polémica en Brasil

Agostina Páez , la abogada oriunda de Santiago del Estero que pasó dos meses detenida en Brasil tras realizar gestos considerados discriminatorios a la salida de un bar, denunció este lunes que sigue recibiendo ataques en redes sociales con insultos "iguales o peores" que los que ella protagonizó en el incidente original.

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En diálogo con colegas de TN, la joven relató que recibe comentarios como "negra de mierda" o "marrón" . " Me ofenden diciendo lo mismo ", afirmó.

Páez denunció una “hipocresía”, ya que, según su perspectiva, quienes la cuestionan por lo ocurrido —evento que ella misma definió como “muy repudiable” — reaccionan con conductas semejantes a las suyas.

Aun así, reconoció que comprende que su actitud haya generado indignación y rechazo, al admitir que su manera de enfrentar el conflicto y las agresiones sufridas en Brasil “ha sido mala”.

Al comienzo del reportaje, Páez fue interrogada sobre la molestia que provocaron sus acciones, aunque esta vez el rechazo venía de sus propios compatriotas. “Yo no puedo hacer nada contra la opinión de la gente. Lo entiendo porque mi reacción ha sido mala y entiendo que es muy repudiable”, admitió.

Agostina Paez. Agostina Páez.

Aun así, la joven manifestó su descontento con quienes la atacan en redes, señalando que percibe una “hipocresía” en muchos de los comentarios que le llegan.

"Veo que hay mucha hipocresía en algunas personas que han salido a atacarme", aseguró. Y agregó: "En los comentarios que veo me atacan de la misma o peor forma de mi reacción mala. Entonces, al final, me estás atacando mucho peor de lo que yo he hecho, que yo sé que está mal".

Al relatar los insultos que actualmente recibe, Páez explicó: “Me ofenden hasta diciendo lo mismo. Negra de mierda y marrón”.

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La abogada señaló que comprende en cierta medida el “rechazo” hacia su persona, y admitió que todavía se siente “mal y sobrepasada” por lo ocurrido tras la salida del bar en Brasil. “Estoy haciendo tratamiento psicológico y aferrándome mucho a mi gente, a mis amigas para no ver tanto, porque me obsesiono viendo comentarios y obviamente me hace mal”, precisó.

Para cerrar, agregó: “Sigo mal, sobrepasada, pero trato de tomarlo con calma. En Argentina me siento mas segura que en Brasil, donde estaba sola y encerrada”.