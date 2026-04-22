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22 de abril de 2026 - 21:13
Mundo.

Quién es "El Puma de Janeiro", el argentino detenido en Brasil por racismo

José Luis Haile, un argentino de 67 años oriundo de La Plata, fue detenido en Brasil acusado de injuria racial tras un episodio ocurrido en un supermercado de Copacabana.

Federico Franco
Por  Federico Franco
José Luis Haile, detenido en Brasil por racismo.

José Luis Haile, detenido en Brasil por racismo.

José Luis Haile, un argentino de 67 años oriundo de La Plata, fue detenido en Brasil acusado de racismo tras un episodio ocurrido en un supermercado de Copacabana, en Río de Janeiro. En redes sociales se presentaba como “El Puma de Janeiro” y, según se informó, residía en ese país desde hacía al menos dos años.

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De acuerdo con la denuncia y los testimonios incorporados a la causa, todo comenzó cuando Haile discutió con una joven de 23 años en la fila de un supermercado. Según el relato, el hombre se quejó por la demora en la atención y, en medio del intercambio verbal, primero le hizo un gesto para que se callara y luego la insultó con expresiones racistas.

Cómo fue el episodio en el supermercado de Copacabana

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El hecho ocurrió el lunes por la mañana en un supermercado ubicado en la calle Siqueira Campos, en Copacabana. La joven, que trabaja como repartidora de una aplicación, esperaba que habilitaran una caja para pagar cuando el argentino se colocó detrás suyo y comenzó a protestar por la lentitud de la atención.

Según contó la víctima, ella le respondió que la cajera todavía no había comenzado a trabajar y que él ya sabía que la caja estaba cerrada al momento de ubicarse en la fila. La discusión escaló rápidamente y, siempre según la denuncia, fue allí cuando Haile lanzó el insulto racista en dos oportunidades.

La situación fue advertida por otras personas que estaban en el lugar. Entre ellas, otro argentino intervino y luego salió a buscar ayuda. Agentes de la Guardia Municipal llegaron minutos después, constataron lo ocurrido y trasladaron a los involucrados a una comisaría, donde Haile quedó detenido en flagrancia.

Quién es “El Puma de Janeiro”

Otro argentino detenido en Brasil

Otro argentino detenido en Brasil

Según el reporte, Haile se había mudado a Brasil hacía poco más de dos años. En sus redes sociales compartía publicaciones sobre la playa, la cultura brasileña y también sobre su actividad diaria. Entre 2023 y mediados de 2025, se dedicó a vender choclos en la playa, uno de los productos típicos de ese entorno.

Además, el portal 0221 indicó que en La Plata era conocido por haber trabajado como “arbolito” en la Avenida 7 y que su nombre había aparecido anteriormente en páginas policiales por un episodio violento con otro vendedor.

El caso recuerda al de Agostina Páez, la abogada santiagueña que también fue acusada de injuria racial en Brasil y que regresó a la Argentina el 1 de abril luego de pagar una fianza.

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