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24 de mayo de 2026 - 13:09
Mundo.

Terror en Pakistán: una bomba explotó en un tren militar y dejó 24 muertos

El ataque ocurrió en la conflictiva provincia de Baluchistán durante una celebración religiosa. Entre las víctimas hay militares y civiles, mientras crece la tensión por el avance de grupos separatistas armados.

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Por  Verónica Pereyra
La impactante imagen de cómo quedó el tren&nbsp;

La impactante imagen de cómo quedó el tren 

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El tren destruido tras el impacto del coche bomba.

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La bomba explotó al paso del tren

Según informaron las autoridades paquistaníes, el ataque ocurrió cerca de la ciudad de Quetta, capital de Baluchistán. El explosivo estaba colocado junto a las vías y detonó justo cuando pasaba la formación ferroviaria que trasladaba efectivos militares y sus familias.

La explosión descarriló varios vagones y dejó decenas de heridos, muchos de ellos en estado crítico. Equipos de rescate trabajaron durante horas para retirar cuerpos y asistir a los sobrevivientes atrapados entre los restos del tren.

Una bomba explotó en un tren militar y dejó 24 muertos

Un grupo separatista se atribuyó el atentado

El Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA), una organización separatista que opera en la región, se adjudicó el ataque a través de un comunicado difundido en redes sociales. El grupo acusa al gobierno pakistaní de explotar los recursos naturales de Baluchistán sin beneficiar a la población local.

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Un polic&iacute;a trabaja en el zona del ataque terrorista de Pakist&aacute;n

Un policía trabaja en el zona del ataque terrorista de Pakistán

En los últimos meses, Baluchistán registró un fuerte aumento de atentados contra fuerzas de seguridad, trenes y obras de infraestructura impulsadas por el gobierno de Pakistán y China.

Terror en Pakistán

Terror en Pakistán

Crece la preocupación por la violencia en Baluchistán

Baluchistán es la provincia más grande de Pakistán, pero también una de las más pobres y conflictivas. Allí operan grupos separatistas, organizaciones extremistas y redes armadas que desde hace años mantienen enfrentamientos con el Estado.

Tras el atentado, el gobierno pakistaní condenó el ataque y prometió una fuerte respuesta militar para identificar y detener a los responsables. Mientras tanto, se reforzaron los controles de seguridad en estaciones, rutas y puntos estratégicos de la región.

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Autos incendiados tras el ataque

Autos incendiados tras el ataque

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