Terror en Pakistán: una bomba explotó en un tren militar y dejó 24 muertos

Al menos 24 personas murieron este domingo en Pakistán tras un brutal atentado con bomba contra un tren que transportaba personal militar en la provincia de Baluchistán, en el suroeste del país. La explosión ocurrió mientras se desarrollaban festejos religiosos y provocó escenas de desesperación y destrucción.

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Según informaron las autoridades paquistaníes, el ataque ocurrió cerca de la ciudad de Quetta, capital de Baluchistán. El explosivo estaba colocado junto a las vías y detonó justo cuando pasaba la formación ferroviaria que trasladaba efectivos militares y sus familias.

La explosión descarriló varios vagones y dejó decenas de heridos, muchos de ellos en estado crítico . Equipos de rescate trabajaron durante horas para retirar cuerpos y asistir a los sobrevivientes atrapados entre los restos del tren.

Una bomba explotó en un tren militar y dejó 24 muertos

Un grupo separatista se atribuyó el atentado

El Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA), una organización separatista que opera en la región, se adjudicó el ataque a través de un comunicado difundido en redes sociales. El grupo acusa al gobierno pakistaní de explotar los recursos naturales de Baluchistán sin beneficiar a la población local.

image Un policía trabaja en el zona del ataque terrorista de Pakistán

En los últimos meses, Baluchistán registró un fuerte aumento de atentados contra fuerzas de seguridad, trenes y obras de infraestructura impulsadas por el gobierno de Pakistán y China.

Terror en Pakistán Terror en Pakistán

Crece la preocupación por la violencia en Baluchistán

Baluchistán es la provincia más grande de Pakistán, pero también una de las más pobres y conflictivas. Allí operan grupos separatistas, organizaciones extremistas y redes armadas que desde hace años mantienen enfrentamientos con el Estado.

Tras el atentado, el gobierno pakistaní condenó el ataque y prometió una fuerte respuesta militar para identificar y detener a los responsables. Mientras tanto, se reforzaron los controles de seguridad en estaciones, rutas y puntos estratégicos de la región.