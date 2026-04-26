Donald Trump atribuyó el ataque a un posible odio a los cristianos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , sostuvo este domingo que el tiroteo ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca podría haber estado motivado por un “odio profundo hacia los cristianos”, según información preliminar analizada por las autoridades.

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En declaraciones a medios estadounidenses, el mandatario aseguró que el sospechoso habría actuado impulsado por motivos ideológicos, basándose en el contenido de un presunto manifiesto.

“Cuando lees su manifiesto, odia a los cristianos. Es un odio fuerte, anticristiano”, afirmó Trump, quien insistió en que no se trataría de un hecho aislado, sino de un ataque con un trasfondo definido.

Identificación del sospechoso

El atacante fue identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, quien actualmente permanece bajo custodia federal. Según indicó el presidente, el entorno del sospechoso ya conocía sus dificultades personales.

“Su familia sabía que tenía problemas. Tal vez deberían haber actuado con más firmeza”, expresó Trump, al referirse al contexto del acusado.

El ataque y la evacuación

El episodio ocurrió durante la cena realizada en el hotel Washington Hilton, donde un hombre armado atacó un puesto de control de seguridad en el ingreso al edificio.

La rápida intervención del Servicio Secreto evitó que el agresor llegara al salón principal. Dentro del evento, los disparos generaron escenas de pánico: asistentes se refugiaron bajo las mesas mientras agentes armados evacuaban a las autoridades.

El presidente fue retirado del lugar junto a la primera dama Melania Trump sin sufrir heridas.

Investigación en curso

Pese a las declaraciones del mandatario, las autoridades mantienen cautela respecto al móvil del ataque. El fiscal general interino, Todd Blanche, indicó que la investigación se encuentra en una etapa inicial.

“El análisis de los dispositivos electrónicos sugiere que pudo tratarse de un ataque dirigido, pero el motivo oficial sigue bajo evaluación”, señaló.

El FBI continúa con peritajes, allanamientos y el análisis de cámaras de seguridad para reconstruir los movimientos del sospechoso, quien había viajado desde Los Ángeles a Washington días antes del evento.

Próximos pasos judiciales

El acusado permanece bajo custodia hospitalaria y no estaría colaborando con los investigadores. Se prevé que comparezca ante un tribunal federal en el Distrito de Columbia, donde se formalizarán los cargos en su contra.

En paralelo, las autoridades reforzaron las medidas de seguridad en edificios públicos de Washington mientras avanza la investigación sobre uno de los episodios más recientes de violencia en eventos de alto perfil en Estados Unidos.