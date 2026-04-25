Donald Trump canceló el viaje de sus negociadores a Pakistán para los diálogos con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , declaró este sábado, que los negociadores estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, no viajarán a Pakistán para mantener conversaciones con Irán .

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, resolvió cancelar el viaje de sus enviados especiales a Pakistán , donde estaba prevista una instancia de diálogo indirecto con representantes de Irán, en un contexto de alta tensión entre ambos países.

La decisión implica la suspensión de una misión que iba a estar encabezada por Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes tenían previsto trasladarse a Islamabad para participar en conversaciones diplomáticas . Sin embargo, el mandatario consideró que el desplazamiento no era conveniente en este momento.

Desde la Casa Blanca señalaron que la medida responde a una evaluación estratégica del escenario actual, en el que Washington entiende que no es necesario avanzar con negociaciones presenciales. En ese sentido, Trump dejó entrever que cualquier acercamiento podría darse sin intermediaciones ni traslados, marcando una postura firme frente a Teherán.

Consultado sobre si esta determinación implicaba una escalada en el conflicto, el presidente descartó por el momento una intensificación de las acciones, aunque evitó dar definiciones contundentes sobre los próximos pasos de su administración.

En paralelo, el canciller iraní, Abbas Araghchi, concluyó su visita a Pakistán y continuó con su agenda internacional. Según trascendió, su paso por el país asiático no contemplaba encuentros con funcionarios estadounidenses, en medio de un escenario complejo para la reanudación del diálogo.

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Las negociaciones entre ambos países permanecen estancadas desde hace varios días, en gran parte debido a las diferencias en torno a sanciones y restricciones comerciales impuestas por Estados Unidos. Esta situación ha dificultado la posibilidad de retomar conversaciones formales.

La suspensión del viaje de la delegación estadounidense agrega incertidumbre al panorama diplomático y deja en suspenso cualquier intento inmediato de acercamiento entre ambas naciones, en un conflicto que continúa sin señales claras de resolución.