Terror en un vuelo entre Grecia y Alemania: una ventanilla se desprendió

Un avión tuvo que aterrizar de emergencia en Grecia porque se desprendió una ventanilla

Una ventanilla se desprendió en pleno vuelo dentro de un avión de Ryanair que viajaba desde Tesalónica, Grecia, hacia Memmingen, Alemania , y provocó una despresurización de la cabina que obligó a la tripulación a regresar de emergencia al aeropuerto de origen. El vuelo aterrizó sin inconvenientes y uno de los pasajeros recibió atención médica por las lesiones sufridas durante el episodio.

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El incidente ocurrió este viernes 10 de julio en el vuelo FR1879 , poco después del despegue. Los pasajeros escucharon un fuerte ruido y, segundos después, se desplegaron las máscaras de oxígeno mientras una intensa corriente de aire ingresaba a la cabina.

Según los primeros reportes, un hombre de 61 años , de nacionalidad serbia, quedó parcialmente expuesto hacia el exterior por la abertura. Su cinturón de seguridad y la rápida reacción de su esposa y de otros pasajeros evitaron que fuera expulsado completamente de la aeronave.

El avión había despegado desde el aeropuerto de Tesalónica con destino a la ciudad alemana de Memmingen. Cuando se encontraba en ascenso, a una altitud informada de aproximadamente 16.000 pies , se produjo el desprendimiento de una de las ventanillas de la cabina de pasajeros.

La pérdida de integridad de la cabina provocó una despresurización rápida. Este fenómeno ocurre cuando el aire presurizado escapa hacia el exterior debido a una abertura o falla estructural.

Ante esa situación, el sistema liberó automáticamente las máscaras de oxígeno y la tripulación inició un descenso de emergencia para llevar el avión a una altitud en la que fuera posible respirar sin asistencia suplementaria.

El comandante decidió regresar a Tesalónica, donde la aeronave aterrizó de manera segura y fue recibida por los servicios de emergencia.

Un pasajero estuvo a punto de ser expulsado

El pasajero ubicado junto a la ventanilla sufrió el efecto más grave de la despresurización. Distintos testigos indicaron que la corriente de aire arrastró parte de su cuerpo hacia la abertura.

El hombre tenía colocado el cinturón de seguridad, un elemento que resultó decisivo para evitar una consecuencia mayor. Su esposa lo sostuvo mientras otros pasajeros se acercaron para ayudar a introducirlo nuevamente dentro de la cabina.

Tras el aterrizaje, recibió atención médica por quemaduras por fricción, exposición al frío y estado de shock. Los reportes disponibles indican que se encontraba fuera de peligro.

Ryanair confirmó que una ventanilla se desprendió durante el vuelo, aunque no respaldó públicamente todos los detalles difundidos por los testigos sobre la posición en la que quedó el pasajero.

Qué dijo Ryanair

La compañía informó que el avión regresó de forma segura al aeropuerto de Tesalónica y que todos los pasajeros pudieron abandonar la aeronave. La empresa dispuso otro avión para completar el traslado hacia Alemania. Los viajeros retomaron el vuelo varias horas después del incidente. La aeronave involucrada quedó fuera de servicio para ser sometida a una inspección técnica detallada.

La principal hipótesis: un fragmento habría golpeado la ventanilla

Los primeros reportes de medios griegos y fuentes vinculadas con la investigación señalaron que un fragmento procedente de uno de los motores habría impactado contra la ventanilla.

Esa posibilidad explicaría tanto el daño en la cabina como el fuerte ruido que escucharon los pasajeros. Sin embargo, la causa todavía no fue confirmada oficialmente y deberá establecerse mediante el análisis técnico de la aeronave. Los investigadores deberán revisar el motor, el fuselaje, los marcos de la ventanilla y las distintas capas que componen el panel transparente.

También analizarán los registros de mantenimiento, las inspecciones anteriores, los datos de vuelo y las comunicaciones entre la tripulación y los controladores aéreos.

Por qué las ventanillas de los aviones tienen varias capas

Las ventanillas de los aviones comerciales no están formadas por un único vidrio. Generalmente cuentan con varias capas de material acrílico diseñadas para soportar la diferencia de presión entre el interior y el exterior.

La capa exterior es la que soporta la mayor carga estructural, mientras que las interiores brindan protección adicional. También incorporan pequeños orificios que ayudan a regular la presión entre los paneles.

Por esa razón, una marca o fisura en una capa interior no siempre representa una pérdida inmediata de presurización. En este caso, sin embargo, el desprendimiento generó una abertura suficiente para que el aire escapara rápidamente de la cabina.

Cómo actúa la tripulación ante una despresurización

Frente a una pérdida repentina de presión, el procedimiento prioritario consiste en utilizar oxígeno, iniciar un descenso rápido y buscar una altitud segura. Los pilotos también deben reducir la velocidad cuando existe daño estructural, informar la emergencia al control aéreo y dirigirse al aeropuerto más adecuado.

La tripulación del vuelo FR1879 aplicó ese procedimiento y consiguió regresar a Tesalónica sin que se produjeran más lesiones graves.

Qué autoridades investigan el incidente

La Autoridad de Aviación Irlandesa confirmó que se encuentra al tanto del episodio y que participa en las actuaciones junto con los organismos de seguridad aérea de Grecia y Malta.

La participación de distintos países responde a las reglas internacionales de investigación aeronáutica:

Grecia interviene porque el incidente ocurrió tras despegar desde su territorio y el avión regresó a Tesalónica.

interviene porque el incidente ocurrió tras despegar desde su territorio y el avión regresó a Tesalónica. Malta participa porque la aeronave era operada por Malta Air, compañía perteneciente al grupo Ryanair y certificada por la autoridad maltesa.

participa porque la aeronave era operada por Malta Air, compañía perteneciente al grupo Ryanair y certificada por la autoridad maltesa. Irlanda interviene por la vinculación de Ryanair con ese país y por la coordinación entre autoridades europeas de aviación.

Transport Malta establece que los sucesos que puedan representar un riesgo significativo para la seguridad aérea deben ser informados mediante los sistemas obligatorios de reporte previstos por la normativa europea.

Qué busca determinar la investigación

La pesquisa aeronáutica deberá establecer:

Si un elemento del motor se desprendió durante el ascenso.

Qué pieza habría impactado contra la ventanilla.

Si existieron señales previas de deterioro.

Cuándo se realizó la última inspección del motor y de la cabina.

Si los procedimientos de mantenimiento fueron cumplidos.

Cómo respondió la estructura del avión.

Si la actuación de la tripulación se ajustó a los protocolos.

Si es necesario inspeccionar otras aeronaves del mismo operador o configuración.

Este tipo de investigación tiene un objetivo principalmente preventivo: determinar qué falló y emitir recomendaciones para evitar que un episodio similar vuelva a ocurrir.

La aeronave había regresado el día anterior

Datos de seguimiento aéreo y una fuente consultada por Reuters indicaron que el mismo avión también había regresado a Tesalónica durante un vuelo hacia Sarajevo realizado la noche anterior. No está confirmado si ese regreso estuvo relacionado con la falla registrada este viernes. Los investigadores deberán establecer si ambos episodios tienen algún vínculo o si se trató de situaciones independientes. Este antecedente será uno de los elementos examinados dentro del historial técnico y operativo de la aeronave.

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