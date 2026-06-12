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12 de junio de 2026 - 10:35
País.

Salta gestiona la incorporación de un avión hidrante fijo para combatir los incendios

La iniciativa surgió tras la intervención de la aeronave enviada por el Servicio Nacional de Manejo en el incendio que afecta a Cafayate.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Salta quiere que el avión hidrante nacional opere desde la provincia durante la temporada de incendios.

Salta quiere que el avión hidrante nacional opere desde la provincia durante la temporada de incendios.

Mientras continúa el amplio despliegue operativo destinado a controlar el incendio forestal que desde hace días afecta a Cafayate, el ministro de Seguridad salteño, Gaspar Solá Usandivaras, informó que el gobierno provincial comenzó conversaciones con Nación para obtener un avión hidrante permanente que preste servicio de forma estable en Salta.

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La iniciativa tomó impulso a partir de la intervención de la aeronave aportada por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que se incorporó al operativo de emergencia destinado a frenar el avance del fuego, el cual ya consumió más de 50 hectáreas de monte nativo.

Incendio en Cafayate.

Salta busca contar con un avión hidrante de manera permanente

De acuerdo con lo informado por el funcionario, el avión hidrante efectuó 72 lanzamientos de agua sobre las zonas afectadas y descargó más de 200.000 litros en el transcurso de las últimas jornadas.

Hoy a la mañana mantuve una llamada con el área de emergencias del Ministerio de Seguridad de la Nación, primero para agradecer el avión hidrante y también para avanzar en la posibilidad de tener este avión fijo en la provincia de Salta”, indicó Solá Usandivaras.

El funcionario remarcó que las características geográficas de la provincia dificultan las tareas de control del fuego, sobre todo en áreas de monte y regiones serranas de acceso complejo. En ese contexto, sostuvo que los medios aéreos resultan fundamentales, ya que permiten intervenir con rapidez en lugares a los que las brigadas terrestres tardan varias horas en llegar.

Salta quiere que el avión hidrante nacional opere desde la provincia durante la temporada de incendios.

En la actualidad, cerca de 40 brigadistas participan del operativo junto con efectivos de Defensa Civil, integrantes de los Bomberos de la Policía, miembros de los Bomberos Voluntarios de Cafayate y equipos especializados que arribaron desde Catamarca. Todos continúan desplegados en la lucha para extinguir por completo el incendio.

Las acciones se concentran en los alrededores del aeródromo, el sector donde se encuentran los paneles solares y áreas próximas a Pueblo Nuevo.

El ministro de Seguridad de Salta, Gaspar Solá Usandivaras, confirmó que la Provincia inició gestiones ante Nación para contar con un avión hidrante fijo.

La Justicia investiga el origen del fuego

De manera paralela, la Justicia avanza con una investigación para establecer cómo se inició el incendio. Ya fue radicada una denuncia con el objetivo de determinar si el fuego se originó por un hecho fortuito o si existió intervención humana intencional.

Desde la Provincia aspiran a que lo ocurrido en Cafayate sirva como antecedente para reforzar los mecanismos de prevención y respuesta frente a futuros focos forestales, particularmente en esta época del año, caracterizada por condiciones climáticas que elevan el riesgo de incendios.

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