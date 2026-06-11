Incendio en Belgrano: evacuaron a 20 vecinos y asistieron a dos adultos mayores

En el barrio porteño de Belgrano , un incendio se desató este jueves en el quinto piso de un edificio de 14 niveles situado en Avenida Olazábal 2021 , entre O’Higgins y Arcos , lo que obligó a evacuar al menos a 20 vecinos . El fuego provocó una columna de humo y llamas visibles desde la vía pública, lo que motivó la intervención de los equipos de emergencia .

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El incendio se originó en la cocina de un departamento ubicado en el quinto piso y rápidamente se extendió, afectando de forma generalizada la vivienda. Ante la situación, una parte del edificio fue desalojada, mientras que otras diez personas —incluidos dos menores — se resguardaron en la terraza .

Desde el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) indicaron que la evacuación del inmueble comenzó de manera espontánea debido a la intensidad del fuego. En el operativo intervinieron dotaciones de Bomberos de la Ciudad junto con personal del SAME , quienes brindaron asistencia a los afectados por la inhalación de humo .

De acuerdo con la información aportada a este medio, una mujer de 71 años fue asistida en el lugar luego de detectarse una intoxicación por inhalación de humo , con un nivel de carboxihemoglobina (COHb) de 6 . En tanto, un hombre de 78 años debió ser trasladado en ambulancia al Hospital Pirovano , presentando convulsiones en curso y un valor de COHb de 5 .

El episodio activó un amplio despliegue de los equipos de emergencia y generó inquietud entre los vecinos de la zona, que presenciaron el trabajo de los rescatistas y la evacuación preventiva del edificio. Según los primeros informes, no hubo víctimas mortales, y los equipos sanitarios continuaron trabajando en la zona para seguir la evolución de los afectados y asistir a los vecinos que resultaron alcanzados por el episodio.

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Víctimas fatales y evacuaciones masivas

Por el momento, las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar cómo se inició el incendio, al mismo tiempo que realizan la evaluación de los daños materiales en el edificio. El dispositivo de seguridad se mantuvo en funcionamiento mientras se desarrollaban las tareas de enfriamiento y control dentro del inmueble.

En la jornada de ayer, en Monte 5882, entre Larraya y Larrazábal, se produjo un nuevo incendio en una casa particular. En esta ocasión, los equipos de emergencia confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de alrededor de 80 años en el interior del domicilio.

En el lugar intervinieron efectivos policiales junto a dotaciones de Bomberos, que trabajaron para contener el siniestro y llevar adelante las tareas de peritaje correspondientes. En otro episodio, más de 60 personas debieron ser evacuadas durante la tarde del lunes tras declararse un incendio en la cocina ubicada en el subsuelo de La Rural, en el barrio porteño de Palermo.

Se incendió una cocina en La Rural.

El hecho activó un importante despliegue de emergencias con la intervención de Bomberos de la Ciudad, que lograron extinguir las llamas sin que se registraran heridos de gravedad.

Origen del fuego y asistencia médica durante el operativo en La Rural

De acuerdo con fuentes policiales y la Agencia Noticias Argentinas (NA), el fuego se habría iniciado en un área destinada al servicio gastronómico, lo que generó una reacción inmediata de los presentes y el comienzo de la autoevacuación del predio.

Durante el operativo, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) brindó asistencia a tres mujeres que presentaban signos leves de inhalación de humo, aunque no fue necesario su traslado a un centro de salud.

Las imágenes registradas en la escena muestran a efectivos de Bomberos y de la Policía inspeccionando los planos del edificio y analizando las condiciones estructurales del inmueble, mientras aún se percibía la presencia de humo en el ambiente.

El operativo en La Rural.

La mayor parte de las personas evacuadas eran empleados del lugar, reconocibles por sus uniformes de trabajo, junto con personal del área administrativa. El complejo de La Rural, ubicado con ingreso principal sobre avenida Santa Fe y frente a Plaza Italia, se posiciona como uno de los espacios feriales más relevantes de la Ciudad de Buenos Aires.

De forma anual, el predio concentra más de 300 actividades y convoca a más de 4 millones de asistentes, entre las que sobresalen la Feria del Libro, la Exposición Rural y la Feria Internacional de Turismo.

Desalojo ordenado, investigación y normalización de la actividad

Desde la administración del lugar señalaron que el desalojo se realizó de manera organizada y que el desarrollo de las actividades programadas no sufrió impactos significativos.

Desde la administración del lugar señalaron que el desalojo se realizó de manera organizada.

Las causas que dieron inicio al incendio continúan siendo materia de investigación, aunque las autoridades ya descartaron afectaciones estructurales de consideración y confirmaron que el episodio no modificó el cronograma de actividades del predio.

El operativo concluyó cuando los equipos de emergencia lograron asegurar completamente el área, tras lo cual se autorizó nuevamente el ingreso del personal.