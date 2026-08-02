Incendio en Tiraxi Chico: continúa el operativo para contener el fuego

El fuego presenta baja actividad, pero el operativo continúa activo. El operativo para controlar el incendio de vegetación en Tiraxi Chico, entre Laguna de la Guitarra y La Pampa, continúa activo con un importante despliegue de recursos terrestres y aéreos.

Según informó el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy , brigadistas especializados trabajan sobre el terreno para contener el avance de las llamas, que actualmente presentan baja actividad y se desplazan hacia una ladera de montaña.

Del operativo participan brigadistas de la base El Brete , quienes cuentan con el apoyo del helicóptero del Servicio Nacional de Manejo del Fuego , una herramienta clave para acceder a sectores de difícil ingreso y realizar tareas de enfriamiento. También fueron convocadas las brigadas forestales de San Pedro, Yuto y Palma Sola , mientras que Bomberos de la Policía de Jujuy y Bomberos Voluntarios reforzaron el dispositivo para garantizar la cobertura operativa y responder ante cualquier cambio en el comportamiento del incendio.

Las autoridades informaron además que se mantiene contacto permanente con las comunidades y comuneros de la zona para monitorear la situación y coordinar las medidas preventivas necesarias.

Recomendaciones para quienes circulan por la zona

Desde el Gobierno provincial solicitaron a la población extremar los cuidados y seguir las indicaciones de los equipos de emergencia.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

No acercarse al área afectada por el incendio.

Respetar las indicaciones del personal que trabaja en el operativo.

Ante la detección de un nuevo foco ígneo, comunicarse de inmediato al 911.

Antecedentes: una temporada de alto riesgo para Jujuy

El incendio se produce en una época del año considerada de alto riesgo de incendios forestales en la provincia. Las bajas temperaturas, la escasa humedad, la acumulación de material vegetal seco y la presencia de vientos favorecen la propagación del fuego en áreas de montaña y yungas.

En los últimos años, Jujuy debió afrontar numerosos incendios rurales y forestales que afectaron miles de hectáreas, especialmente en zonas de difícil acceso. Por ese motivo, el Ministerio de Ambiente intensifica cada temporada los operativos de prevención, vigilancia y respuesta rápida, con el apoyo del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y de distintos cuerpos de brigadistas especializados.

Las autoridades recordaron que la mayoría de los incendios forestales tienen origen humano, ya sea por negligencia o acciones intencionales, por lo que insistieron en evitar quemas, no arrojar colillas de cigarrillos y denunciar cualquier foco ígneo apenas sea detectado.