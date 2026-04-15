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15 de abril de 2026 - 10:51
Sociedad.

De cuánto es el aumento para jubilados en mayo 2026

El Indec dio a conocer que la inflación de marzo se ubicó en el 3,4%. Ese valor será tomado por la Anses como base para ajustar las prestaciones.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cuánto van a aumentar las jubilaciones y pensiones de ANSES en mayo 2026.

Cuánto van a aumentar las jubilaciones y pensiones de ANSES en mayo 2026.

El martes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a marzo de 2026. En base a ese relevamiento se fija la suba que recibirán jubilados, pensionados y titulares de prestaciones sociales a partir de mayo.

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El esquema actual establece actualizaciones mensuales de los haberes de acuerdo a la inflación registrada dos meses antes.

Cuánto van a aumentar las jubilaciones y pensiones de ANSES.

Un cambio de esquema

El indicador de precios del tercer mes del año mostró un aumento del 3,4%. Ese valor servirá como referencia para la próxima recomposición de los haberes que administra la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), impactando en jubilaciones, pensiones y en las distintas asignaciones, tanto familiares como universales.

El actual sistema de movilidad, establecido mediante el Decreto 274/2024, dejó atrás el esquema de ajustes cada tres meses y lo reemplazó por incrementos mensuales atados a la inflación, con el objetivo de achicar la brecha entre los ingresos previsionales y la suba del costo de vida.

El Indec informó que el IPC de marzo fue del 3,4 por ciento.

Esto significa que los ingresos previsionales de mayo se incrementarán un 3,38% en comparación con abril. En ese escenario, la jubilación mínima pasará a ubicarse en $393.174,10 y, en caso de mantenerse el refuerzo extraordinario, el monto total podría alcanzar los $460.044,10.

Cómo queda los haberes de Anses en abril de 2026

  • Jubilación mínima: $393.174,10
  • Jubilación mínima con bono: $463.174,10
  • PUAM: $314.539,28
  • PUAM con bono: $384.539,28
  • Pensiones no contributivas: $275.221,87
  • Pensiones no contributivas con bono: $345.221,87
  • Pensión Madre de 7 Hijos: $393.174,10
  • Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $463.174,10
  • AUH: $141.285,31
  • AUH con Discapacidad: $460.044,10
Los nuevos montos para jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales reflejan el ajuste por inflación correspondiente a marzo de 2026.

Desde abril de 2024, las actualizaciones se realizan de forma automática todos los meses, utilizando como base el IPC correspondiente a dos meses previos. El objetivo de este cambio es evitar los desfasajes que producía el sistema anterior y acompañar con mayor exactitud la dinámica inflacionaria.

A partir de ese mismo momento, los incrementos mensuales quedaron atados al índice de precios de dos meses atrás, en busca de corregir las demoras del esquema previo y lograr que los haberes sigan más de cerca la variación del costo de vida.

En los días venideros, la Anses publicará el cronograma de cobros correspondiente a mayo. Habitualmente, las fechas se organizan de acuerdo con la terminación del DNI de cada titular. Los haberes mínimos de jubilados y pensionados suelen abonarse durante la segunda semana, mientras que los montos superiores se liquidan en la tercera.

Cuánto van a aumentar las jubilaciones y pensiones de ANSES en mayo 2026, tras el último dato de inflación.

En la actualidad, el organismo se encuentra efectuando los pagos de abril, que ya incluyen la actualización más reciente calculada en función de la inflación registrada en febrero.

La inflación se aceleró en marzo

El dato de inflación publicado por el Indec para marzo arrojó un incremento del 3,4%, lo que implica un repunte de medio punto frente al 2,9% registrado en febrero. Se trata del valor mensual más alto desde marzo de 2025, cuando el índice había marcado 3,7%.

Con este resultado, la suba de precios en términos interanuales alcanzó el 32,6%, mientras que en el acumulado del primer trimestre del año llegó al 9,4%, en sintonía con las estimaciones tanto oficiales como del sector privado.

El sistema vigente dispone que los montos se ajustan cada mes, según la variación inflacionaria de dos meses atrás.

Entre las causas que impulsaron la suba aparecen el aumento del precio internacional del petróleo, en el marco de la crisis en Medio Oriente, y las recientes actualizaciones en los valores de los combustibles, además de factores propios de la época, como el inicio del ciclo escolar.

De acuerdo con el Indec, la inflación mantiene una tendencia alcista desde julio de 2025, cuando se ubicaba en 1,9%. De este modo, el índice acumula diez meses seguidos sin mostrar una desaceleración. Desde el Gobierno proyectan que, a partir de abril, la dinámica de los precios empiece a suavizarse y que la economía dé señales de reactivación.

El informe oficial señala que los valores regulados encabezaron los aumentos del mes, con un alza del 5,1%, impulsada por ajustes en tarifas de servicios, transporte y educación.

Jubilados y pensionados de ANSES.

Por su parte, el índice núcleo —que excluye tanto los precios regulados como los estacionales— registró una variación del 3,2%, apenas por debajo del nivel general. En cuanto a los estacionales, avanzaron un 1%, traccionados por el turismo y los recambios de temporada en ropa, aunque la baja en frutas y verduras atenuó en parte esas subas.

En el desglose por rubros, el reporte indica que Educación encabezó las subas con un 12,1%, en gran medida por el efecto estacional del arranque de las clases.

En segundo lugar apareció Transporte, con un incremento del 4,1%, influido por los ajustes en combustibles, tarifas de transporte público y vuelos. A nivel regional, el mayor impacto se observó en Alimentos y bebidas sin alcohol, traccionado por el aumento de Carnes y derivados, que en el Gran Buenos Aires llegó al 6,9%.

El Indec informó que el IPC de marzo fue del 3,4 por ciento.

En contraste, los menores movimientos de precios en marzo se registraron en Bienes y servicios varios (1,7%) y en Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%).

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