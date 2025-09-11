¿Cuándo es el Día del Profesor 2025 en Argentina?

En Argentina, cada año se conmemora el Día del Profesor. A diferencia del Día del Maestro , que se celebra el 11 de septiembre en homenaje al expresidente Domingo Faustino Sarmiento , esta fecha rememora a José Manuel Estrada , fallecido el 17 de septiembre de 1894.

Estrada nació en Buenos Aires el 13 de julio de 1842 y destacó como escritor, periodista, historiador, orador y uno de los intelectuales más influyentes de su época.

Inició su labor docente a los 24 años y, poco tiempo después, sus Lecciones de Historia de la República Argentina se consolidaron como un texto de referencia. Su trabajo lo transformó en un punto de referencia académico y cultural .

La celebración rinde homenaje a todos los profesores del país , reconociendo su papel esencial en la transmisión del conocimiento y en la formación de las nuevas generaciones .

Cuándo es el Día del Profesor en Argentina

El Día del Profesor se conmemora cada 17 de septiembre, en recuerdo del fallecimiento de José Manuel Estrada.

A diferencia del Día del Maestro, durante esta jornada sí se dictan clases en escuelas y universidades, manteniéndose la actividad educativa habitual.

Quién fue José Manuel Estrada

Estrada se destacó como autor de múltiples textos sobre educación, historia y política argentina. Entre sus obras más relevantes se encuentran El catolicismo y la democracia (1862) y Ensayo histórico sobre la revolución de los comuneros del Paraguay en el siglo XVIII (1865).

Además, ocupó cargos importantes en la vida pública y académica: fue diputado nacional por la Unión Católica, rector del Colegio Nacional de Buenos Aires y titular de la cátedra de Instrucción Cívica en la misma institución.

La entrega de Estrada a la docencia fue tan notable que logró captar la atención de Domingo Faustino Sarmiento. “Del joven Estrada he gustado mucho de sus lecturas sobre historia”, expresó en una ocasión el expresidente argentino, refiriéndose al curso que Estrada dictó sobre la Historia Argentina en la Escuela Normal de Profesores.

Entre sus frases más recordadas se encuentra: “Educación para la libertad, o simplemente educación, porque no puede menos de ser libre un pueblo compuesto de hombres que se conocen y se moderan”.

Luego de una existencia dedicada a la formación y la enseñanza, José Manuel Estrada falleció el 17 de septiembre de 1894. Por orden presidencial, su velatorio se realizó en la Catedral Metropolitana, recibiendo honores equivalentes a los de un general de división. Sus restos descansan actualmente en el Cementerio de la Recoleta.