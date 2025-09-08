lunes 08 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de septiembre de 2025 - 07:00
Virgen María

Hoy se celebra el Día de la Natividad de María: origen, historia y significado

Cada 8 de septiembre la Iglesia Católica recuerda el nacimiento de la Virgen María. Todos los detalles de una fecha importante.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Día de la Natividad de María.

Día de la Natividad de María.

Este domingo 8 de septiembre se celebra en todo el mundo el Día de la Natividad de María, fecha que recuerda el nacimiento de la Virgen, madre de Jesús. La jornada, de profundo sentido religioso, convoca a millones de fieles que encuentran en esta conmemoración un momento de oración, agradecimiento y encuentro comunitario.

Lee además
Canonización de Carlo Acutis.
Religión.

Quién fue Carlo Acutis, el santo millennial de la Iglesia Católica
El papa León XIV durante la misa de canonización. (Foto: REUTERS/Guglielmo Mangiapane) video
Histórico en Roma.

Carlo Acutis fue canonizado como el primer santo millennial junto a Pier Giorgio Frassati

Con el tiempo, la fiesta se incorporó al calendario litúrgico universal. En el siglo VII, el papa Sergio I instituyó la fecha del 8 de septiembre para toda la Iglesia de Occidente, tradición que permanece vigente hasta hoy.

Día de la Natividad de María.
Día de la Natividad de María.

Día de la Natividad de María.

El significado del nacimiento de María

La Iglesia Católica sostiene que el nacimiento de María es un acontecimiento clave dentro de la historia de la salvación, ya que prepara el camino para la llegada de Cristo. María fue elegida para ser la madre de Jesús y, por lo tanto, su vida simboliza pureza, fe y esperanza.

El día de su nacimiento invita a los creyentes a reflexionar sobre el valor de la humildad y la entrega, virtudes que acompañaron a la Virgen a lo largo de su vida. Por eso, esta festividad es considerada una oportunidad para renovar la fe y el compromiso espiritual.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Quién fue Carlo Acutis, el santo millennial de la Iglesia Católica

Carlo Acutis fue canonizado como el primer santo millennial junto a Pier Giorgio Frassati

El impresionante parecido de una ex reina de la FNE con una actriz de Hollywood

Por qué el 6 de septiembre es el Día del Buitre: conocé la historia

Donald Trump amenazó con derribar aviones venezolanos

Las más leídas

Programa Hogar Mi ANSES.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

Ataque a joven con arma blanca (imagen ilustrativa)
Finca El Pongo.

Un hombre murió luego de recibir una puñalada en el cuello

Ana Laura Bernard
Historia.

El impresionante parecido de una ex reina de la FNE con una actriz de Hollywood

Detenidos en Jujuy por vender drogas en la calle.
Policiales.

Detienen a dos hombres que vendían drogas en la calle en Jujuy

Josefina Blanco entregará el cetro en la FNE 2025.
¡Hermosas!

FNE 2025: las candidatas para la Elección Provincial de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel