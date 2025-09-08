Hoy se celebra el Día de la Natividad de María: origen, historia y significado

Día de la Natividad de María.

Este domingo 8 de septiembre se celebra en todo el mundo el Día de la Natividad de María, fecha que recuerda el nacimiento de la Virgen, madre de Jesús. La jornada, de profundo sentido religioso, convoca a millones de fieles que encuentran en esta conmemoración un momento de oración, agradecimiento y encuentro comunitario.

El origen de la celebración La festividad de la Natividad de María se remonta a los primeros siglos del cristianismo. Los historiadores señalan que comenzó a celebrarse en Oriente, particularmente en Jerusalén, hacia el siglo VI, vinculada con la construcción de una basílica en honor a Santa Ana, madre de María.

Con el tiempo, la fiesta se incorporó al calendario litúrgico universal. En el siglo VII, el papa Sergio I instituyó la fecha del 8 de septiembre para toda la Iglesia de Occidente, tradición que permanece vigente hasta hoy.

El significado del nacimiento de María La Iglesia Católica sostiene que el nacimiento de María es un acontecimiento clave dentro de la historia de la salvación, ya que prepara el camino para la llegada de Cristo. María fue elegida para ser la madre de Jesús y, por lo tanto, su vida simboliza pureza, fe y esperanza. El día de su nacimiento invita a los creyentes a reflexionar sobre el valor de la humildad y la entrega, virtudes que acompañaron a la Virgen a lo largo de su vida. Por eso, esta festividad es considerada una oportunidad para renovar la fe y el compromiso espiritual.

