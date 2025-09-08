Día Mundial de la Alfabetización: los desafíos de la escuela argentina

Dia de la Alfabetización: "A 6 de cada 10 estudiantes argentinos de 15 años (63%) les preocupa no tener suficiente dinero para hacer lo que les gustaría después del último año de la secundaria" (Argentinos por la Educación )

Cada 8 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Alfabetización , una fecha proclamada por la UNESCO para reflexionar sobre la importancia de garantizar que todas las personas tengan acceso a la lectura y la escritura como derechos fundamentales. En Argentina, la jornada adquiere una relevancia especial en medio de los desafíos que atraviesa el sistema educativo y las preocupaciones de los jóvenes sobre su futuro.

¡Cuenta regresiva! La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

De acuerdo con un informe de la organización Argentinos por la Educación , el 63% de los estudiantes argentinos de 15 años teme no tener suficientes recursos económicos para concretar sus proyectos una vez que finalicen la secundaria . La cifra supera el promedio de los países de la OCDE (52%) y se eleva al 67% entre los adolescentes de sectores más vulnerables.

La alfabetización no se limita a aprender a leer y escribir, también implica desarrollar las herramientas necesarias para interpretar el mundo y proyectar un futuro. En este sentido, el estudio revela que el 65% de los alumnos argentinos se siente bien informado sobre las opciones educativas o laborales disponibles después de la escuela, un porcentaje que se mantiene por debajo de otros países de la región como Colombia (77%) o Costa Rica (75%).

Dia de la Alfabetización: "A 6 de cada 10 estudiantes argentinos de 15 años (63%) les preocupa no tener suficiente dinero para hacer lo que les gustaría después del último año de la secundaria" (Argentinos por la Educación )

El informe también aporta señales positivas. El 76% de los estudiantes asegura que lo aprendido en la escuela puede ser útil para el mundo del trabajo, y un 64% afirma que el colegio los ayudó a ganar confianza para tomar decisiones. Ambas cifras están por encima del promedio de la OCDE (67% y 57%, respectivamente), lo que muestra que, a pesar de las dificultades, los jóvenes reconocen un aporte concreto de la escuela en su formación.

Radiografía de la educación argentina: datos claves de 2024 Según 3 de cada 4 estudiantes (76%), la escuela les enseñó cosas que podrían ser útiles para el trabajo: la gran mayoría piensa que hay un vínculo entre lo aprendido en la escuela y su futura inserción laboral

Sin embargo, el peso de la presión familiar emerge como un factor determinante en las trayectorias educativas. Casi la mitad de los estudiantes (47%) reconoce sentir presión para seguir un camino específico —ya sea ir a la universidad, trabajar o aprender un oficio—, porcentaje que convierte a Argentina en el país con mayor incidencia de este fenómeno en la región. El dato contrasta con el 35% registrado en la OCDE y se profundiza en los sectores más bajos, donde llega al 55%.

En el marco del Día Mundial de la Alfabetización, los resultados de este estudio interpelan sobre la urgencia de reforzar las políticas educativas. No se trata solo de garantizar el acceso a la alfabetización básica, sino también de ofrecer condiciones equitativas que permitan a los jóvenes elegir su futuro sin condicionamientos económicos ni presiones externas.

La alfabetización, entendida en su sentido más amplio, se vuelve clave para que los estudiantes no solo aprendan a leer y escribir, sino que también puedan interpretar su realidad, desarrollar autonomía y construir proyectos de vida. En palabras de la UNESCO, es una herramienta de empoderamiento que abre puertas a la inclusión social, el trabajo digno y la ciudadanía plena.