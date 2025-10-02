jueves 02 de octubre de 2025

2 de octubre de 2025 - 15:51
Primera Nacional.

Jeremías Perales y el presente de Gimnasia: "Vamos a seguir dejando todo"

A días del choque con Chacarita, Jeremías Perales se mostró confiado en volver al triunfo con Gimnasia de Jujuy.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Jeremías Perales y el presente de Gimnasia de Jujuy

Jeremías Perales y el presente de Gimnasia de Jujuy 

Gimnasia de Jujuy recibirá este domingo a Chacarita en su cancha, con la idea de volver a la victoria para quedar bien arriba. Jeremías Perales volvió a jugar tras la suspensión y se mostró confiado en volver a sumar de atrás.

“Seguimos trabajando de buena manera, si bien no venimos de una buena racha, confiamos en lo que sabemos lo que venimos haciendo, tratando de dejar todo en los entrenamientos y preparándonos de cara al partido del domingo”, destacó.

Sobre la mala racha en los últimos cuatro partidos, el delantero dijo que “no es una situación linda, entonces creo que lo único que queda es trabajar y seguir entrenando, porque creo que es lo que paga al final de cuenta. Trataremos de poner el 110% en lo que nos toque”.

Jeremías Perales - Gimnasia

Marco que el grupo “es excelente y lo demostramos en todo el campeonato. Somos un grupo unido, un grupo fuerte. Sabemos que no estamos pasando un buen momento, pero confiamos en lo que sabemos hacer”, recalcó.

Jeremías Perales y el choque con Chacarita

Sobre el choque con el Funebrero, Perales indicó que “son todos partidos diferentes, todos partidos difíciles”, y marcó que ellos “también se juegan cosas. No va a ser un partido fácil, pero trataremos de terminar esta rueda con una victoria y de terminar lo más arriba de la tabla”.

Sobre la ilusión de los hinchas, el atacante le agradeció el apoyo. “Se sintió siempre”, y dijo que “vamos a seguir dejando todo como lo venimos haciendo. Trataremos de que los tres puntos queden acá en casa y encarar el Reducido de la mejor manera”, cerró.

Jeremías Perales y el presente de Gimnasia de Jujuy
Jeremías Perales y el presente de Gimnasia de Jujuy

Jeremías Perales y el presente de Gimnasia de Jujuy

Cuando juega el Lobo y el Funebrero

El choque con el equipo de Buenos Aires corresponde a la vigesimocuarta fecha de la Zona B de la Primera Nacional. Se jugará el domingo 5 de octubre a partir de las 15:30 horas en el estadio “23 de Agosto” con el arbitraje de Felipe Viola, Gonzalo Ferrari y Juan Ricciardi como asistentes y Mauricio Martín como cuarto árbitro.

